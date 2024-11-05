Не лише за зберігання: в Раді пояснили, коли особу притягнуть до відповідальності за дрова

За словами нардепки Анни Скороход, зараз незаконно йде незаконна вирубка лісів, які потім продають по зниженій ціні без документів. Часто також вирубають дерева "на потреби ЗСУ", однак до військових вони так і не доїжджають.

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Українці будуть відповідати не лише за незаконне зберігання дерев, а й за їх незаконне отримання. Про це повідомила народна депутатка, представниця депутатської групи "За майбутнє" Анна Скохород.

"Тут не тільки за зберігання. Тут стоїть питання в правомірності їх отримання. Ви можете дрова купити офіційно. Якщо ви їх купили офіційно, у вас є папери на них, у вас немає жодних проблем. Якщо ви пішли, вирубали їх в лісі, то дійсно, це ненормально", — зазначила вона.

Нардепка розповіла, що зараз вирубаються "додаткові" дерева та "додаткові" ліси, які везуть "під одними тими самими бирками". Їх продають по зниженій ціні без документів, оскільки їх вирубали без документів й незаконно.

"До речі, дуже багато, прикриваючись війною, вирубають на потреби ЗСУ, а так воно на потреби ЗСУ не доїжджає і у нас навіть ТСК, яка цим займалась, яка це фіксувала. От ми так само фіксували, коли нам телефонували хлопці й казали, що поїхали на дачу тому будувати або поїхали два дні тому будувати, а списали по документах на ЗСУ. Тому це необхідні мірі для того, щоб не було продажу незаконної вирубки й продажу деревини", — додала Анна Скороход.

Нагадаємо, 10 жовтня ВРУ прийняла законопроєкт № 9665, відповідно до якого вводиться відповідальність за правопорушення у сфері лісокористування. Зокрема, за незаконні дрова громадяни можуть отримати наступні покарання:

за зберігання або збут дров на суму від 30 тис. грн — штраф у розмірі від 34 тис. грн або ув'язнення на термін до п'яти років (якщо шкода буде істотна);

за зберігання дров на суму менш як 30 тис. грн, навіть якщо це буде один стовбур — адміністративна відповідальність, штраф;

за знищення дерев та чагарників в умовах воєнного стану, якщо були тяжкі наслідки — тюрма від 7 до 10 років.

Президент України Володимир Зеленський отримав документ 15 жовтня і мав би його підписати до 30 жовтня. Однак на цей час підпису немає, тому закон ще не набув чинності.

Слід додати, що ця проблема є дуже давньою. Фокус у своєму матеріалі детально пояснював, чому новий закон вдарить по селянах, а не чорних лісорубах.