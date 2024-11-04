За зберігання дров — у в'язницю: чому новий закон вдарить по селянах, а не чорних лісорубах

Проблема масового вирубування лісу в Україні є давньою, жоден закон її не вирішив. Лісоруби-браконьєри часто діють у змові з лісгоспами і "сертифікація" дров не розірве цей ланцюжок. Фокус з'ясував, чим обернеться нова ініціатива влади для жителів українських сіл.

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Влада приготувала українцям чергове нововведення — купівля легальних дров. Багатьом жителям сіл через це загрожують штрафи і навіть тюремне ув'язнення. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, що посилює відповідальність за незаконне зберігання деревини. Якщо його підпише президент України, доведеться підтверджувати законне походження дров.

За вирубку та зберігання дров без документів передбачаються такі види покарань:

якщо вартість дров менше 30 тисяч гривень — штраф від 34 тисяч гривень;

якщо ціна дров перевищує 30 тисяч гривень — від 5 до 7 років позбавлення волі;

знищення дерев і чагарників із тяжкими наслідками — від 7 до 10 років в'язниці.

Підтвердити законне походження дров можна чеком або накладною від продавця, дозволом на заготівлю дров від місцевих органів влади або документами про купівлю на офіційних лісових складах.

Законопроєкт №9665 все ж таки спрямований проти чорних лісорубів, які щодня знищують ліси, а не з метою нашкодити населенню, переконаний головний автор законопроєкту, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк.

"Вкрадений ліс продають у країні щодня, що породжує недобросовісну конкуренцію. Працює державний інтернет-магазин "ДроваЄ", де можна купити дрова за реальною ціною, вони законно спиляні, сплачено всі податки", — коментує народний депутат Фокусу.

Дрова, як правило, виготовляють із бука, дуба або сосни, такі дерева ростуть не в приватних дворах, а в лісах. Будь-який лісник відрізнить їх від вишні або яблуні, спиляної на власній ділянці, продовжив він.

"Доводи, що звичайних людей саджатимуть до в'язниць за заготівлю дров на власній ділянці — приклади зловживань. Підтвердження походження деревини не обмежується документами. Доказом слугуватимуть пояснення сусідів, пень, що залишився від дерева на подвір'ї, фото сім'ї на тлі спиляного дерева. Ніхто не притягне людину до відповідальності за зберігання дров із дерев, зрубаних на її особистій ділянці", — пояснює Павлюк.

Кримінальна відповідальність настає при зберіганні від 30 кубометрів дров. Обсяги вельми великі, оскільки за тривалості опалювального сезону до п'яти місяців у середньому йде до 10 кубометрів на опалення житлового будинку. Держоргани також не зможуть вимагати документи на дрова, придбані до набуття законом чинності. Усі обмеження, за словами Павлюка, запрацюють до наступного опалювального сезону.

Вриватися на територію приватних володінь правоохоронці не мають права. Тільки за рішенням суду можна отримати доступ до чужої території. Адміністративний штраф на місці за зберігання дров поліцейські також не зможуть виписати, додає співавтор ініціативи, нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

"Мотивація законопроєкту полягає в покаранні за незаконну вирубку і вона стосується всіх без винятку. Чорні лісоруби примудряються вирубувати дерева і продавати їх армії", — зауважує він у бесіді з Фокусом.

Гірше за наркотики та зброю: чому за заготівлю дров дають до 7 років в'язниці

Юристи кажуть, що жителям сіл ускладнять життя, для багатьох із них дрова стали основним видом опалення взимку. Фактично всі вони купують і зберігають дрова без офіційних документів. Браконьєри, які займаються масовою вирубкою лісів на продаж, продовжать відкуповуватися від переслідувань.

За вирубку та зберігання дерев, виходячи з тексту законопроєкту, можна отримати триваліший тюремний термін, ніж за зберігання зброї, вибухівки або наркотиків. Статті Кримінального кодексу України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років за зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних речовин і від 3 до 7 років — за зберігання та передачу вогнепальної зброї або вибухівки.

"Якщо прибрати із законопроєкту пункт про зберігання дров — будь ласка. Ті, хто незаконно вирубує дерева, мають нести відповідальність. Але покарання за зберігання виглядає абсурдно. За збут крадених речей передбачено обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років", — пояснює Фокусу старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець.

Адвокат наголошує на неможливості оформлення документів на старі випиляні дерева на власній будинковій території. Інший парадокс у тому, що за крадіжку тих самих дров відповідальність буде меншою.

"Умисне порушення закону карається менше, ніж бажання законослухняного громадянина отримати тепло взимку. Дрова заготовляють не для спорудження будинків в Іспанії, купівлі яхт, земельних ділянок і останніх моделей iPhone. Мета жителів села — обігріти сім'ю, за це його саджають на 7 років?", — ставить юрист запитання.

Водночас правоохоронцям добре відомі браконьєри, які вирубують ліси в Карпатах та інших регіонах. Проєкт NGL.media у жовтні 2024 року презентував розслідування, в якому з'ясувалося, що за останні 20 років в українській частині Карпат браконьєри вирубали 161 тисячу гектарів лісу. Це майже 10% усього лісового покриву і площа Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Тернополя разом узятих. В Україні нелегально відбуваються до 70% великих рубок.

"Але якщо у жителя села знайдуть дрова, він стане злочинцем. Простежуються історичні аналогії із "законом про п'ять колосків" (ухвалений 7 серпня 1932 року закон став провісником Голодомору, за розкрадання колгоспного майна, зокрема колосків, що перезимували під снігом на полі, передбачався розстріл на місці з конфіскацією майна. Пом'якшувальні обставини давали право на 10 років ув'язнення в таборах. — Ред.)", — зауважив Кравець.

Як вижити людям у селі без дров?

Перевіряльники на місцях після набуття законом чинності отримають додаткові повноваження. Якщо вони захочуть оштрафувати людей, то просто вимагатимуть документи на дрова, зазначає експерт із питань ЖКГ, тарифів і питань комунального господарства Олег Попенко.

"Спробуй, доведи, що дрова вирубані на своїй ділянці, а не вкрадені. Нагадаю, в липні цього року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє безкоштовно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для лісів і збирати залишки після заготівлі деревини лісгоспами", — пояснює експерт Фокусу.

Можливо, українцям не дозволять тепер збирати гілки або стовбури дерев на узбіччях для обігріву житла. У будь-який момент до них прийдуть правоохоронці і попросять документи на дрова.

Попенко звертає увагу, що нелегальні лісопильні заводи, які продають дрова і проти яких спрямований законопроєкт 9665, належать державним лісгоспам.

"Без дозволу лісгоспу не поставиш лісопилку. Може треба не людей штрафувати? Налагодьте функціонування програми "ДроваЄ". Не забезпечили людей дровами на зиму, то хоча б не караєте, якщо самі про себе дбають", — підсумував Попенко.

Фокус раніше писав про субсидію на дрова для українців: одній сім'ї виділяють 16 234 гривні на опалювальний сезон. Для отримання субсидії потрібно звернутися до органів соцзахисту та подати дані про доходи сім'ї.

Нагадаємо, в Україні вже розпочався опалювальний сезон. Експерти прогнозують, що газу в країні вистачить, якщо зима буде відносно тепла.