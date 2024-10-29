Субсидія на дрова в Україні: як її отримати та яку суму виплачують

Процедура оформлення субсидії на дрова схожа з отриманням житлової субсидії.

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Проєкт, спрямований на забезпечення українців запасами дров, що стартував 2023 року, буде продовжено на опалювальний сезон 2024-2025 років. Уряд надає цей ресурс для обігріву в тих регіонах, де газове опалення неможливе. Про це йдеться у пресслужбі Мінсоцполітики.

Максимальна сума субсидії на придбання твердого палива становитиме 16 234 гривні на рік на одну сім'ю. При розрахунку субсидії на дрова враховується дохід членів сім'ї за минулий рік, з особливою увагою до вразливих категорій населення. Процедура оформлення субсидії на дрова схожа з отриманням житлової субсидії. Для її оформлення необхідно:

звернутися до місцевого органу соціального захисту;

подати заяву на субсидію на дрова;

надати декларацію про доходи за минулий рік;

у деяких випадках може знадобитися довідка, що підтверджує використання пічного опалення та дров.

Наразі функціонує спрощений механізм звернення за житловою субсидією, який не потребує збору довідок та заповнення декларації. Ви можете подати спрощену заяву, а Пенсійний фонд України оформить необхідну декларацію на основі даних з офіційних реєстрів.

Подати спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів) можна:

поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України;

через портал електронних послуг або мобільний додаток Пенсійного фонду;

через портал "Дія";

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для заповнення заяви необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Як отримати електронний підпис читайте в гіді Міністерства цифрової трансформації.

Програму житлових субсидій в Україні було започатковано 1995 року для допомоги малозабезпеченим сім'ям. Поки що вона залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, на початку жовтня Фокус писав, що в разі наявності заборгованості за комунальні послуги виплати субсидії будуть припинені. Однак їх можна відновити після погашення боргу або укладення договору про реструктуризацію. Важливо завжди надавати тільки достовірну інформацію, щоб зберегти державну допомогу.