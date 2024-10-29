Субсидия на дрова в Украине: как ее получить и какую сумму выплачивают

Процедура оформления субсидии на дрова схожа с получением жилищной субсидии.

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Проект, направленный на обеспечение украинцев запасами дров, стартовавший в 2023 году, будет продлен на отопительный сезон 2024-2025 годов. Правительство предоставляет этот ресурс для обогрева в тех регионах, где газовое отопление невозможно. Об этом говорится в пресс-службе Минсоцполитики.

Максимальная сумма субсидии на приобретение твердого топлива составит 16 234 гривны в год на одну семью. При расчете субсидии на дрова учитывается доход членов семьи за прошлый год, с особым вниманием к уязвимым категориям населения. Процедура оформления субсидии на дрова схожа с получением жилищной субсидии. Для ее оформления необходимо:

обратиться в местный орган социальной защиты;

подать заявление на субсидию на дрова;

предоставить декларацию о доходах за прошлый год;

в некоторых случаях может потребоваться справка, подтверждающая использование печного отопления и дров.

В настоящее время функционирует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, который не требует сбора справок и заполнения декларации. Вы можете подать упрощенное заявление, а Пенсионный фонд Украины оформит необходимую декларацию на основе данных из официальных реестров.

Подать упрощенное обращение для назначения субсидии (или заявление и декларацию, если вы решили представить полный пакет документов) можно:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;

через портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал "Действие";

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для заполнения заявления необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). Как получить электронную подпись читайте в гиде Министерства цифровой трансформации.

Программа жилищных субсидий в Украине была начата в 1995 году для помощи малообеспеченным семьям. Пока она остается главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, в начале октября Фокус писал, что в случае наличия задолженности за коммунальные услуги выплаты субсидии будут приостановлены. Однако их можно возобновить после погашения долга или заключения договора о реструктуризации. Важно всегда предоставлять только достоверную информацию, чтобы сохранить государственную помощь.