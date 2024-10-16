Минсоцполитики анонсировало увеличение субсидий для украинцев: кто сможет получить

В Минсоцполитики заявили, что украинцам, которые отапливают дома дровами или углем, то есть твердым топливом, могут увеличить субсидию.

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Министерство социальной политики Украины инициировало продление дополнительных субсидий для семей, которые отапливают жилье дровами или углем. Около 500 тысяч домохозяйств смогут получить выплаты до 21 тысячи гривен для закупки твердого топлива до конца декабря 2024 года. Об этом говорится в заявлении министерства.

В этом году при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Минсоцполитики инициировали продолжение предоставления дополнительной поддержки населению. Ведь такая помощь позволяет покрыть большую часть расходов домохозяйств на приобретение твердого топлива.

Эта программа продолжается с прошлого года, тогда средства на приобретение твердого бытового топлива зимой получили около 460 тыс. домохозяйств на общую сумму 3,3 млрд грн.

15 октября Правительство приняло соответствующее постановление. Его реализация позволит около 500 тыс. домохозяйств из числа получателей льгот и жилищных субсидий получить выплату в увеличенном в несколько раз размере. Размер рассчитывается индивидуально, в зависимости от уровня доходов домохозяйства, и максимально может достичь до 21 тысячи гривен.

В ведомстве подчеркнули, что чем меньше доходы семьи, тем большую часть расходов на топливо, в пределах норматива, оплатит государство и международные партнеры. Проект будет действовать в течение нескольких месяцев.

Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Поэтому дополнительная выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период. Ориентировочно украинцы смогут получить выплаты до конца декабря 2024 года.

Как получить дополнительную субсидию?

В Министерстве отмечают — если вы уже получаете субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда не нужно. Пенсионный фонд уже имеет всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя.

Если льгота или субсидия еще не назначена, но вы нуждаетесь в поддержке государства — необходимо обратиться за ней в Пенсионный Фонд Украины в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление, говорят в Минсоцполитики.

"Мы все готовимся к зиме, объединяя усилия государства и международных партнеров. Постановление, которое мы приняли, позволяет увеличить объем средств, возмещаемых малообеспеченным гражданам, чтобы они могли закупить дрова на зиму и безопасно пройти отопительный период. Спасибо УВКБ ООН за сотрудничество, ведь уже второй год подряд организация помогает Правительству сделать социальную поддержку граждан более мощной и эффективной", — отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним, в начале октября Фокус писал, что в случае наличия задолженности за коммунальные услуги выплаты субсидии будут приостановлены. Однако их можно возобновить после погашения долга или заключения договора о реструктуризации. Важно всегда предоставлять только достоверную информацию, чтобы сохранить государственную помощь.