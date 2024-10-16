Мінсоцполітики анонсувало збільшення субсидій для українців: хто зможе отримати

У Мінсоцполітики заявили, що українцям, які опалюють будинки дровами чи вугіллям, тобто твердим паливом, можуть збільшити субсидію.

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Міністерство соціальної політики України ініціювало продовження додаткових субсидій для родин, які опалюють житло дровами чи вугіллям. Близько 500 тисяч домогосподарств зможуть отримати виплати до 21 тисяч гривень для закупівлі твердого палива до кінця грудня 2024 року. Про це йдеться у заяві міністерства.

Цьогоріч за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), у Мінсоцполітики ініціювали продовження надання додаткової підтримки населенню. Адже така допомога дозволяє покрити більшу частину видатків домогосподарств на придбання твердого палива.

Ця програма триває з минулого року, тоді кошти на придбання твердого побутового палива взимку отримали близько 460 тис. домогосподарств на загальну суму 3,3 млрд грн.

15 жовтня Уряд ухвалив відповідну постанову. Ії реалізація дасть можливість близько 500 тис. домогосподарств з низки отримувачів пільг та житлових субсидій отримати виплату у збільшеному в кілька разів розмірі. Розмір розраховується індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарства, і максимально може сягнути до 21 тисяч гривень.

У відомстві підкреслили, що чим менші доходи родини, тим більшу частину витрат на паливо, в межах нормативу, оплатить держава та міжнародні партнери. Проєкт діятиме протягом кількох місяців.

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Тому додаткова виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період. Орієнтовно українці зможуть отримати виплати до кінця грудня 2024 року.

Як отримати додаткову субсидію ?

У Міністерстві наголошують — якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди не потрібно. Пенсійний фонд вже має усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача.

Якщо пільга або субсидія ще не призначена, але ви потребуєте підтримки держави – необхідно звернутися за нею до Пенсійного Фонду України у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву, кажуть у Мінсоцполітики.

"Ми всі готуємося до зими, об'єднуючи зусилля держави та міжнародних партнерів. Постанова, яку ми ухвалили, дозволяє збільшити обсяг коштів, що відшкодовуються малозабезпеченим громадянам, аби вони могли закупити дрова на зиму та безпечно пройти опалювальний період. Дякую УВКБ ООН за співпрацю, адже вже другий рік поспіль організація допомагає Уряду зробити соціальну підтримку громадян більш потужною та ефективною", — зазначила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадаємо, на початку жовтня Фокус писав, що у разі наявності заборгованості за комунальні послуги виплати субсидії будуть припинені. Однак їх можна відновити після погашення боргу або укладення договору про реструктуризацію. Важливо завжди надавати лише достовірну інформацію, щоб зберегти державну допомогу.