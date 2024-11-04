За хранение дров — в тюрьму: почему новый закон ударит по селянам, а не черным лесорубам

Проблема массовой вырубки леса в Украине существует давно, ни один закон ее не решил. Лесорубы-браконьеры часто действуют в сговоре с лесхозами и "сертификация" дров не разорвет эту цепочку. Фокус выяснил, чем обернется новая инициатива властей для жителей украинских сел.

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Власти приготовили украинцам очередное нововведение — покупка легальных дров. Многим жителям сел из-за этого грозят штрафы и даже тюремное заключение. Верховная Рада приняла законопроект №9665, усиливающий ответственность за незаконное хранение древесины. Если его подпишет президент Украины, придется подтверждать законное происхождение дров.

За вырубку и хранение дров без документов вводятся следующие виды наказаний:

если стоимость дров меньше 30 тысяч гривен — штраф от 34 тысяч гривен;

если цена дров превышает 30 тысяч гривен — от 5 до 7 лет лишения свободы;

уничтожение деревьев и кустарников с тяжкими последствиями — от 7 до 10 лет тюрьмы.

Подтвердить законное происхождение дров можно чеком или накладной от продавца, разрешением на заготовку дров от местных органов власти или документами о покупке на официальных лесных складах.

Законопроект №9665 все же направлен против черных лесорубов, ежедневно уничтожающих леса, а не с целью навредить населению, убежден главный автор законопроекта, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк.

"Украденный лес продают в стране каждый день, что порождает недобросовестную конкуренцию. Существует государственный интернет-магазин "ДроваЄ", где можно купить дрова по реальной цене, они законно спилены, уплачены все налоги", — комментирует народный депутат Фокусу.

Дрова, как правило, изготавливают из бука, дуба или сосны, такие деревья растут не в частных дворах, а в лесах. Любой лесник отличит их от вишни или яблони, спиленной на собственном участке, продолжил он.

"Доводы, что обычных людей будут сажать в тюрьмы за заготовку дров на собственном участке — примеры злоупотреблений. Подтверждение происхождения древесины не ограничивается документами. Доказательством послужат пояснения соседей, оставшийся от дерева пень во дворе, фото семьи на фоне спиленного дерева. Никто не привлечет человека к ответственности за хранение дров из деревьев, срубленных на его личном участке", — объясняет Павлюк.

Уголовная ответственность наступает при хранении от 30 кубометров дров. Объемы весьма большие, так как при длительности отопительного сезона до пяти месяцев в среднем уходит до 10 кубометров на отопление жилого дома. Госорганы также не смогут требовать документы на дрова, приобретенные до вступления закона в силу. Все ограничения, по словам Павлюка, заработают к следующему отопительному сезону.

Врываться на территорию частных владений правоохранители не имеют права. Только по решению суда можно получить доступ к чужой территории. Административный штраф на месте за хранение дров полицейские также не смогут выписать, добавляет соавтор инициативы, нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

"Мотивация законопроекта заключается в наказании за незаконную вырубку и она касается всех без исключения. Черные лесорубы умудряются вырубать деревья и продавать их армии", — замечает он в беседе с Фокусом.

Хуже наркотиков и оружия: почему за заготовку дров дают до 7 лет тюрьмы

Юристы говорят, что жителям сел осложнят жизнь, для многих из них дрова стали основным видом отопления зимой. Фактически все они приобретают и хранят дрова без официальных документов. Браконьеры, занимающиеся массовой вырубкой лесов на продажу, продолжат откупаться от преследований.

За вырубки и хранение деревьев, исходя из текста законопроекта, можно получить более длительный тюремный срок, чем за хранение оружия, взрывчатки или наркотиков. Статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет за хранение, перевозку или пересылку наркотических веществ и от 3 до 7 лет — за хранение и передачу огнестрельного оружия или взрывчатки.

"Если убрать из законопроекта пункт о хранении дров — пожалуйста. Незаконно вырубающие деревья должны нести ответственность. Но наказание за хранение выглядит абсурдно. За сбыт краденых вещей полагается ограничение или лишение свободы на срок до трех лет", — объясняет Фокусу старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

Адвокат отмечает невозможность оформления документов на старые выпиленные деревья на собственной домовой территории. Другой парадокс в том, что за кражу тех же дров ответственность будет меньше.

"Умышленное нарушение закона карается меньше, чем желание законопослушного гражданина получить тепло зимой. Дрова заготавливают не для постройки домов в Испании, покупок яхт, земельных участков и последних моделей iPhone. Цель жителей села — обогреть семью, за это его сажают на 7 лет?", — задает юрист вопрос.

При этом правоохранителям хорошо известны браконьеры, вырубающие леса в Карпатах и других регионах. Проект NGL.media в октябре 2024 года представил расследование, в котором выяснилось, что за последние 20 лет в украинской части Карпат браконьеры вырубили 161 тысяч гектар леса. Это почти 10% всего лесного покрова и площадь Киева, Харькова, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Тернополя вместе взятых. В Украине нелегально происходят до 70% крупных рубок.

"Но если у жителя села найдут дрова, он станет преступником. Прослеживаются исторические аналогии с "законом о пяти колосках" (принятый 7 августа 1932 года закон стал предвестником Голодомора, за хищение колхозного имущества, в том числе перезимовавших под снегом на поле колосьев предусматривался расстрел на месте с конфискацией имущества. Смягчающие обстоятельства давали право на 10 лет заключения в лагерях. — Ред.)", — заметил Кравец.

Как выжить людям в селе без дров?

Проверяющие на местах после вступления закона в силу получат дополнительные полномочия. Если они захотят оштрафовать людей, то будут просто требовать документы на дрова, отмечает эксперт по вопросам ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.

"Попробуй, докажи, что дрова вырублены на своем участке, а не украдены. Напомню, в июле этого года Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для лесов и собирать остатки после заготовки древесины лесхозами", — поясняет эксперт Фокусу.

Возможно, украинцам не позволят теперь собирать ветки или стволы деревьев на обочинах для обогрева жилья. В любой момент к ним придут правоохранители и попросят документы на дрова.

Попенко обращает внимание, что продающие дрова нелегальные лесопилки, против которых направлен законопроект 9665, принадлежат государственным лесхозами.

"Без разрешения лесхоза не поставишь лесопилку. Может надо не людей штрафовать? Наладьте функционирование программы "ДроваЄ". Не обеспечили людей дровами на зиму, то хотя бы не наказываете, если сами о себе заботятся", — заключил Попенко.

Фокус ранее писал о субсидии на дрова для украинцев: одной семье выделяют 16 234 гривен на отопительный сезон. Для получения субсидии нужно обратиться в органы соцзащиты и представить данные о доходах семьи.

Напомним, в Украине уже начался отопительный сезон. Эксперты прогнозируют, что газа в стране хватит, если зима будет относительно теплая.