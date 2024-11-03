"Должны иметь документы": некоторых украинцев оштрафуют за хранение дров, — адвокат (видео)
В условиях военного положения за значительный ущерб лесным насаждениям украинцы могут оказаться в тюрьме на срок до 10 лет, рассказал адвокат. Он отметил, что за убийство наказывают слабее.
Если украинцы видят на обочине дороги ветки или стволы деревьев, то их нельзя тянуть домой и использовать для обогрева. К таким людям могут прийти правоохранители и спросить документы на то, что дрова получены законным способом. На ветки с обочин документов нет, поэтому вероятен штраф или даже заключение. В селе на Черниговщине, например, могут наказать 100% граждан, если не будет доказательств законности дров, купленных летом или в начале осени. Журналисты создали репортаж о людях, которые ищут средства для обогрева зимой и рискуют получить уголовное дело. Об особенностях нового решения нардепов адвокат Алексей Кинебас рассказал в видео на YouTube канале "Суспільне Чернігів".
Кинебас прокомментировал условный случай о супругах, которые получат наказание за дрова без документов, если заработает закон, принятый Верховной Радой 10 октября. Например, супруги привезли во двор древесину на общую сумму более 30 тыс. грн и не имеют документов о том, что получили ее законно (купили у продавца с разрешением на вырубку или сами имели такое разрешение). Адвокат подчеркнул, что раньше наказывали за незаконную вырубку, то теперь — и за хранение.
"Даже если есть один ствол, одно дерево, один пенек, то теоретически можно говорить о том, что это древесина и эта древесина должна иметь документы, где вы ее взяли. Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств. Если уничтожение деревьев и кустарников квалифицируют как повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения, то наказание прописано строже", — уточнил он.
В репортаже также звучит комментарий Кинебаса, который напоминает, что за убийство человек может получить восемь лет тюрьмы, а за незаконные дрова — такое же наказание или даже больше.
Дрова в Украине — детали закона
Адвокат растолковал, какие наказания могут получить граждане за незаконные дрова:
- за хранение или сбыт дров на сумму от 30 тыс. грн — штраф в размере от 34 тыс. грн или заключение на срок до пяти лет (если ущерб будет существенный);
- за хранение дров на сумму менее 30 тыс. грн, даже если это будет один ствол — административная ответственность, штраф;
- за уничтожение деревьев и кустарников в условиях военного положения, если были тяжкие последствия — тюрьма от 7 до 10 лет.
С деталями законопроекта №9665, принятом нардепами 10 октября, можно ознакомиться на портале парламента. В тексте указано, что в Уголовный кодекс добавляется статья 246-1, и уточняется, какой вред считается существенным, а какой тяжким. При этом президент Украины Владимир Зеленский получил документ 15 октября и должен был бы его подписать до 30 октября: подписи нет, поэтому закон еще не действует.
Отметим, 29 октября Фокус писал о субсидии на дрова, которую могут получить украинцы. Минсоцполитики сообщило, что на отопительный сезон на одну семью выделяют 16 234 грн. Чтобы получить субсидию, следует обратиться в органы соцзащиты, написать заявление, предоставить данные о доходах семьи, рассказали чиновники.
Напоминаем, 30 октября Минреинтеграции предупредило украинцев по предоставлению 21 тыс. грн на закупку топлива за счет агентство ООН по делам беженцев.