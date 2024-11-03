"Деревина має мати документи": деяких українців оштрафують за збереження дров, — адвокат (відео)

В умовах воєнного стану за значну шкоду лісовим насадженням українці можуть опинитись в тюрмі на термін до 10 років, розповів адвокат. Він зауважив, що за убивство карають слабше.

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Якщо українці бачать на узбіччі дороги гілки чи стовбури дерев, то їх не можна тягнути додому та використати для обігріву. До таких людей можуть прийти правоохоронці і запитати документи на те, що дрова отримані в законний спосіб. На гілки з узбіч документів немає, тому ймовірний штраф або навіть ув'язнення. У селі на Чернігівщині, наприклад, можуть покарати 100% громадян, якщо не буде доказів законності дров, куплених влітку чи на початку осені. Журналісти створили репортаж про людей, які шукають засоби для обігріву взимку і ризикують отримати карну справу. Про особливості нового рішення нардепів адвокат Олексій Кінебас розповів у відео на YouTube каналі "Суспільне Чернігів".

Дрова в Україні - адвокат Кінебас про штрафи та ув'язнення

Кінебас прокоментував умовний випадок про подружжя, яке отримає покарання за дрова без документів, якщо запрацює закон, прийнятий Верховною Радою 10 жовтня. Наприклад, подружжя привезло на подвір'я деревину на загальну суму понад 30 тис. грн і не має документів про те, що дістали її законно (купили у продавця з дозволом на вирубку або самі мали такий дозвіл). Адвокат наголосив, що раніше карали за незаконну вирубку, то тепер — і за зберігання.

"Навіть якщо є один стовбур, одне дерево, один пеньок, то теоретично можна говорити про те, що це деревина і ця деревина має мати документи, де ви її взяли. Все залежить від вартості пошкодженої деревини та обставин. Якщо знищення дерев та чагарників кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, то покарання прописане суворіше", — уточнив він.

У репортажі також лунає коментар Кінебаса, який нагадує, що за убивство людина може отримати вісім років тюрми, а за незаконні дрова — таке ж покарання або й більше.

Дрова в Україні — деталі закону

Адвокат розтлумачив, які покарання можуть отримати громадяни за незаконні дрова:

за зберігання або збут дров на суму від 30 тис. грн — штраф у розмірі від 34 тис. грн або ув'язнення на термін до п'яти років (якщо шкода буде істотна);

за зберігання дров на суму менш як 30 тис. грн, навіть якщо це буде один стовбур — адміністративна відповідальність, штраф;

за знищення дерев та чагарників в умовах воєнного стану, якщо були тяжкі наслідки — тюрма від 7 до 10 років.

З деталями законопроєкту №9665, прийнятому нардепами 10 жовтня, можна ознайомитись на порталі парламенту. У тексті вказано, що в Кримінальний кодекс додається стаття 246-1, та уточнюється, яка шкода вважається істотною, а яка тяжкою. При цьому президент України Володимир Зеленський отримав документ 15 жовтня і мав би його підписати до 30 жовтня: підпису немає, тому закон ще не чинний.

Дрова в Україні - деталі покарання за незаконне зберігання та збір деревину Фото: Скриншот

Зазначимо, 29 жовтня Фокус писав про субсидію на дрова, яку можуть отримати українці. Мінсоцполітики повідомило, що на опалювальний сезон на одну сім'ю виділяють 16 234 грн. Щоб отримати субсидію, слід звернутись в органи соцзахисту, написати заяву, надати дані про доходи сім'ї, розповіли чиновники.

Нагадуємо, 30 жовтня Мінреінтеграції попередило українців по надання 21 тис. грн на закупівлю палива коштом агентство ООН у справах біженців.