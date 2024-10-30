Українці почали отримувати по 21 000 гривень на закупівлю палива: де саме їх виплачують

Перший транш допомоги, зазначають у Мінреінтеграції, отримають близько 20 тисяч домогосподарств. Загалом на ці цілі передбачено 37 мільйонів доларів США.

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Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочало виплату грошової допомоги мешканцям прифронтових територій для підготовки до зимового періоду. Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наголошується, що вразливі домогосподарства у прифронтових районах можуть для придбання твердого побутового палива отримати разову виплату у розмірі 21 тисячі гривень.

Наразі допомогою вже охоплено домогосподарства низки територіальних громад:

Дніпропетровська область: Покровська, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська, Марганецька;

Покровська, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська, Марганецька; Донецька область: Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська;

Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська; Запорізька область: Василівська, Степногірська, Воздвижівська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишуваська, Таврійська;

Василівська, Степногірська, Воздвижівська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишуваська, Таврійська; Миколаївська область: Куцурубська, Очаківська;

Куцурубська, Очаківська; Сумська область: Путивльська, Ворожбянська, Буринська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська;

Путивльська, Ворожбянська, Буринська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська; Харківська область: Борівська, Вовчанська, Куп’янська, Липецька;

Борівська, Вовчанська, Куп’янська, Липецька; Херсонська область: Херсонська, Дар’ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська;

Херсонська, Дар’ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська; Чернігівська область: Корюківська, Городнянська.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, у межах цього траншу допомогу отримають близько 20 тисяч домогосподарств.

Загальний бюджет програми становить 37 мільйонів доларів США, які нададуть змогу забезпечити твердим побутовим паливом понад 70 тисяч вразливих домогосподарств.

Нагадаємо, що на опалювальний сезон 2024-2025 років Уряд надає субсидії для придбання твердого палива в регіонах, де газове опалення неможливе. Максимальна сума субсидії становитиме 16 234 гривні на рік на одну сім'ю.

Також Фокус писав, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що українці, які опалюють власні будинки твердим паливом, отримають додаткову виплату у 21 тисячу гривень. За його словами, програма охопить орієнтовно 500 тисяч українських родин.