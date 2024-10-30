Украинцы начали получать по 21 000 гривен на закупку топлива: где именно их выплачивают

Первый транш помощи, отмечают в Минреинтеграции, получат около 20 тысяч домохозяйств. Всего на эти цели предусмотрено 37 миллионов долларов США.

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Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало выплату денежной помощи жителям прифронтовых территорий для подготовки к зимнему периоду. Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что уязвимые домохозяйства в прифронтовых районах могут для приобретения твердого бытового топлива получить разовую выплату в размере 21 тысячи гривен.

Сейчас помощью уже охвачены домохозяйства ряда территориальных общин:

Днепропетровская область: Покровская, Мировская, Никопольская, Червоногригорьевская, Марганецкая;

Покровская, Мировская, Никопольская, Червоногригорьевская, Марганецкая; Донецкая область: Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская;

Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская; Запорожская область: Васильевская, Степногорская, Воздвижовская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Камышовская, Таврическая;

Васильевская, Степногорская, Воздвижовская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Камышовская, Таврическая; Николаевская область: Куцурубская, Очаковская;

Куцурубская, Очаковская; Сумская область: Путивльская, Ворожбянская, Бурынская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская;

Путивльская, Ворожбянская, Бурынская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская; Харьковская область: Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая;

Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая; Херсонская область: Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская;

Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская; Черниговская область: Корюковская, Городнянская.

Как сообщают в Минреинтеграции, в рамках этого транша помощь получат около 20 тысяч домохозяйств.

Общий бюджет программы составляет 37 миллионов долларов США, которые позволят обеспечить твердым бытовым топливом более 70 тысяч уязвимых домохозяйств.

Напомним, что на отопительный сезон 2024-2025 годов правительство предоставляет субсидии для приобретения твердого топлива в регионах, где газовое отопление невозможно. Максимальная сумма субсидии составит 16 234 гривны в год на одну семью.

Также Фокус писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинцы, которые отапливают собственные дома твердым топливом, получат дополнительную выплату в 21 тысячу гривен. По его словам, программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей.