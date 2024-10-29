Правительство хочет выделить 21 тысячу помощи для украинцев: кто может получить

Почти 500 тысяч украинских семей получат субсидию размером более 20 тыс. гривен. Ее выплатят тем домохозяйствам, которые отапливают свои дома дровами, углем и другим твердым топливом.

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Те граждане Украины, которые не используют для отопления газ, смогут получить субсидию от государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

"Люди, которые отапливают жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату — до 21 тысячи гривен", — сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, эта программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей. Он добавил, что за октябрь украинцам уже начислено 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот, а всего за 10 месяцев текущего года было начислено и выплачено около 29,6 млрд грн.

"[Сейчас] действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотопительного сезона", — заявил Шмыгаль.

Напомним, Фокус сообщал, что Шмыгаль объяснил, какова цель выплат и что можно купить за так называемую "тысячу Зеленского". В рамках программы "Национальный кэшбек" 2,4 млн украинцев получили, в среднем, по 15 грн. Зимой, с декабря по январь, на виртуальной карте этой программы появится тысяча гривен. Деньги можно будет потратить, например, на лекарства, или же задонатить.

Также мы писали, что в Министерстве экономики рассказали, как будет работать программа выплат"тысячи Зеленского" каждому украинцу. Глава Минэкономики Алексей Соболев пояснил, что деньги будут поступать на виртуальную карту "Национального кэшбэка". Срок поступления — с декабря 2024-го до февраля 2025 года.