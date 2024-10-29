"Тысяча Зеленского": Шмыгаль объяснил, какова цель выплат и что можно купить (видео)

В рамках программы "Национальный кэшбэк" 2,4 млн украинцев получили, в среднем, по 15 грн. Зимой, с декабря по январь, на виртуальной карте этой программы появится тысяча гривен. Деньги можно будет потратить, например, на лекарства, или задонатить.

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Украинцы смогут потратить"тысячу Зеленского" на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств. Выплаты предназначены для того, чтобы помочь социально-уязвимым гражданам пережить зиму, когда им будет достаточно трудно. Об основных целях правительства по поддержке людей в трудные времена премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания правительства 29 октября. Фрагмент выступления главы правительства появился на Facebook-странице чиновника.

Шмыгаль пояснил, что 1 тыс. грн будет выплачиваться украинцам в рамках "комплексного пакета зимней поддержки семей". Выплата средств — это лишь первый из трех шагов, которые запланированы президентом Владимиром Зеленским и чиновниками. Причина таких действий — вероятные сложности, от которых граждане будут страдать в зимнее время года, пояснил чиновник.

"Из-за войны увеличилось количество социально-уязвимых граждан, а зима — как раз тот период, когда они столкнутся с новыми трудностями, поэтому даем им дополнительный ресурс", — заявил премьер-министр.

Тысяча Зеленского — детали

Помощь будет предоставляться в рамках программы еПоддержка, которая зимой будет иметь три цели, сказал Шмыгаль:

Выплата тысячи гривен для материальной поддержки семей. Эти деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, на покупку товаров и услуг украинского происхождения (в частности, на лекарства); Активизация внутреннего спроса на украинские товары. В этом направлении работает программа "Национального кэшбека", которая в октябре выплатила 37 млн грн. Программой воспользовались 2,4 млн граждан (в среднем по 15 грн на человека) и 1470 компаний (по 25 тыс. грн. каждой); Показать "единство общества", поскольку люди, среди прочего, смогут потратить деньги на поддержку Сил обороны.

"Таким образом часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону", — подытожил Шмыгаль во время заседания правительства.

Отметим, 26 октября в Министерстве экономики рассказали о работе программы выплат"тысячи Зеленского" каждому украинцу. Глава Минэкономики Алексей Соболев пояснил, что деньги будут поступать на виртуальную карту "Национального кэшбэка". Срок поступления — с декабря 2024-го по февраль 2025 года. Деньги предназначены для граждан Украины, независимо от социального статуса и возраста, заявил чиновник.

Напоминаем, 29 октября издание "Обоз" сообщило, что есть категория украинцев, которые не смогут воспользоваться государственной программой еПоддержка.