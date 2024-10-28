Тысяча от Зеленского: некоторые украинские пенсионеры могут ее не получить (видео)

В Украине есть группы населения, которые нуждаются в помощи. Раздавать деньги всем украинцам — и богатым, и бедным — неуместно, считает Олег Пендзин.

Related video

Не все украинские пенсионеры смогут получить анонсированную помощь от государства в размере одной тысячи гривен. Помешать этому могут стать современные технологии. Об этом в эфире Вечер.LIVE сказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, не все пенсионеры в Украине сейчас имеют современные телефоны и смогут загрузить себе приложение Дія и подключить карту "Нацкешбека".

"Мы имеем где-то 10,3 миллиона людей, которые учитываются в Пенсионном фонде как пенсионеры по возрасту. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, многие из этих людей имеют продвинутый iPhone, установленную "Дію" и открытую карту украинского кэшбека? У нас даже сегодня еще почтальоны разносят пенсии людям", — сказал эксперт.

Он добавил, что в Украине есть группы населения, которые нуждаются в помощи — пенсионеры, переселенцы, малообеспеченные. В то же время Пендзин считает, что раздавать эти деньги всем украинцам — неуместно.

"Раздавать всем — и богатым, и бедным тысячу гривен — не очень правильно. Гораздо правильнее было бы определить группы, которые нуждаются в дополнительной поддержке", — сказал он.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.