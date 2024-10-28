"Ничего не изменит": у украинцев спросили их мнение о "тысяче Зеленского" (инфографика)

Опрос украинцев показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.

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Большинство украинцев слышали о государственной инициативе с 1 декабря выплатить каждому по 1 000 гривен социальной помощи, однако не считают, что это как-то повлияет на их материальное положение. Об этом свидетельствует соцопрос компании Active Group, результаты которого были опубликованы 28 октября изданием "Пульс недели".

Компания в течение дня 26 октября опросила 600 украинцев по поводу их мнения о новой инициативе президента.

Об инициативе знали 74,8% опрошенных, что-то слышали, но не знали наверняка 11,4%, не слышали совсем — 13,8%.

Эмоции относительно дополнительной выплаты, согласно опросу, у украинцев неоднозначные. Почти 40% удивлены новостью, примерно по 25-27% испытывают раздражение, недоверие, возмущение и стыд. Заинтересованы новой помощью 26,5%, радость почувствовали 15,3%. Надежду инициатива вызвала у 10,6% опрошенных, а уныние — у 11,9%. Гордость испытывают 3,2%.

Считают, что выплата существенно улучшит их финансовое состояние, 1,2% опрошенных. Немного улучшит дополнительная тысяча материальное положение почти 15%. Большинство — 70,8% — ответили, что "тысяча Зеленского" для них ничего не изменит, а 2 и 5,2% соответственно сказали, что помощь даже немного или существенно ухудшит их состояние.

Результаты опроса украинцев относительно новой соцпомощи Фото: Active Group

Исследование компания Active Group осуществила с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет. Выборка из 600 анкет является репрезентативной по возрасту, полу и регионам Украины. Теоретическая погрешность не превышает 4%.

Напомним, 25 октября во время вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что каждому украинцу будет выплачена новая социальная помощь в размере одной тысячи гривен, которые можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, медикаменты, транспорт, мобильную связь, украинские книги или донаты на ВСУ.

В Минэкономики 26 октября рассказали, что деньги начислят на виртуальную карту "Национального кэшбэка", которую можно открыть через "Дію".

Также 28 октября заместитель министра экономики Алексей Соболев объяснил, откуда в бюджете деньги на новую социальную выплату. По его словам, средства были предоставлены международными донорами, а по их условиям эти деньги нельзя использовать для военных расходов или на нужды обороны.