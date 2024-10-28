"Нічого не змінить": в українців спитали їхню думку про "тисячу Зеленського" (інфографіка)

Опитування українців показало, що більше третини здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення та сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнє матеріальне становище.

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Більшість українців чули про державну ініціативу з 1 грудня виплатити кожному по 1 000 гривень соціальної допомоги, проте не вважають, що це якось вплине на їхній матеріальний стан. Про це свідчить соцопитування компанії Active Group, результати якого були опубліковані 28 жовтня виданням "Пульс тижня".

Компанія протягом дня 26 жовтня опитала 600 українців щодо їхньої думки про нову ініціативу президента.

Про ініціативу знали 74,8% опитаних, щось чули, та не знали напевно 11,4%, не чули зовсім — 13,8%.

Емоції щодо додаткової виплати, згідно з опитуванням, в українців неоднозначні. Майже 40% здивовані новиною, приблизно по 25-27% відчувають роздратування, недовіру, обурення та сором. Зацікавлені новою допомогою 26,5%, радість відчули 15,3%. Надію ініціатива викликала в 10,6% опитаних, а зневіру — у 11,9%. Гордість відчувають 3,2 %.

Вважають, що виплата істотно покращить їхній фінансовий стан, 1,2% опитаних. Трохи покращить додаткова тисяча матеріальне становище майже 15%. Більшість — 70,8% — відповіли, що "тисяча Зеленського" для них нічого не змінить, а 2 і 5,2% відповідно сказали, що допомога навіть трохи чи істотно погіршить їхній стан.

Результати опитування українців щодо нової соцдопомоги Фото: Active Group

Дослідження компанія Active Group здійснила за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 років. Вибірка з 600 анкет є репрезентативною за віком, статтю і регіонами України. Теоретична похибка не перевищує 4%.

Нагадаємо, 25 жовтня під час вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що кожному українцю буде виплачено нову соціальну допомогу в розмірі однієї тисячі гривень, які можна буде використати на оплату комунальних послуг, медикаменти, транспорт, мобільний зв'язок, українські книжки або донати на ЗСУ.

У Мінекономіки 26 жовтня розповіли, що гроші нарахують на віртуальну карту "Національного кешбеку", яку можна відкрити через "Дію".

Також 28 жовтня заступник міністра економіки Олексій Соболєв пояснив, звідки в бюджеті гроші на нову соціальну виплату. За його словами, кошти були надані міжнародними донорами, а за їхніми умовами їх не можна використати для військових видатків або на потреби оборони.