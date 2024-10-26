"Тисяча Зеленського": у Мінекономіки розповіли, куди нарахують гроші (відео)

Виплати призначені для громадян незалежно від віку чи соціального статусу. Тисячу гривень можна буде витратити в період з грудня по лютий.

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск програми, згідно з якою кожному українцю буде виплачено тисячу гривень. Кошти будуть перераховані на віртуальну карту. Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв в ефірі телемарафону.

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати надходитимуть на картку "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", — пояснив Соболєв.

Зеленський також повідомив, що планує надати додаткову підтримку українському мікро- і середньому бізнесу.

"Ці гроші марковані — є певне коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", — зазначив перший заступник міністра.

Зазначимо, що Володимир Зеленський, анонсуючи програму, попередив, що виплати можна буде оформити і на дітей.

Нагадаємо, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що національна програма "Купуй українське" здатна акумулювати для української економіки до 60 мільярдів доларів.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк вказав на те, що для отримання кешбеку від держави людина має "прикріпити" в "Дії" одну зі своїх банківських карток, у такий спосіб дозволивши державі бачити всі транзакції з неї.