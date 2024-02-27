Програма кешбеку від Зеленського: експерти пояснили, яким буде ефект для економіки України

За словами комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, економіка країни може отримати додаткові надходження, якщо національний кешбек пов'яжуть з відбудовою житла.

Related video

Національна програма "Купуй українське", про запуск якої 26 лютого оголосив президент Володимир Зеленський, у взаємодії з програмою державних компенсацій "єВідновлення", здатна акумулювати для української економіки до 60 мільярдів доларів. Про це заявила очільниця комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, цей план можна реалізувати, якщо громадяни використовуватимуть вітчизняні матеріали, коли відбудовуватимуть своє житло, знищене російськими окупантами. Так, українці купуватимуть будівельні матеріали вітчизняних виробників за кошти програми "єВідновлення", а частину грошей як передбачається, людям повертатимуть на спеціальну карту.

Зазначається також, що позитивний ефект від такого об'єднання отримають й вітчизняні виробники будівельних матеріалів, виробничі потужності яких наразі завантажені лише на 25-30%, хоча до повномасштабного вторгнення ВС РФ 90% всіх будматеріалів вироблялися саме в Україні.

"Фінансовий профіт вітчизняної будівельної галузі від відновлення України прогнозовано становитиме 65 мільярдів доларів. Причому 5,5 мільярдів доларів з них зможуть піти на сплату податків, щонайменше 1,5 мільярда доларів — до Пенсійного фонду. Крім цього, це близько 100 тисяч робочих місць. А це, своєю чергою, пожвавить і сферу послуг, і торгівлю, і інші супутні галузі", — пояснила вона.

Щоби на ринку було якомога менше фальсифікату, якість українських будівельних матеріалів контролюватимуть завдяки імплементації 305 регламенту ЄС, а також е-кабінет виробника будівельної продукції, який запрацював у 2023 році.

Програма "Купуй українське" — що відомо

27 лютого глава держави Володимир Зеленський заявив про плани запустити програму національного кешбеку "Купуй українське". За його словами, українцям хочуть повертати частину коштів, коли вони купуватимуть товарів українських виробників, на спеціальну карту. За словами президента, зараз втілюються технічні й економічні параметри програми.

За інформацією Олени Шуляк, наразі програма кешбеку перебуває на стадії розробки — готуються фінансові та технічні параметри українського кешбеку. Уряд планує запустити програму "Купуй українське" до кінця 2024 року, оскільки це дозволить залишити українські гроші в країні.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 22 лютого 2024 року підтримала в другому читанні законопроєкт №10208 та дозволила українцям, які втратили житло під час повномасштабної війни з Росією використати житловий сертифікат "єВідновлення", щоби купити житло за програмою "єОселя". Також нагадаємо, як свідчать опитування Центру Разумкова, яке відбувалося у період з 19 по 25 січня 2024 року, майже у 60% українців поганий фінансовий стан, а 11% живуть на межі бідності.