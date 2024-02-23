Громадяни оцінили економічну ситуацію в країні краще, ніж до великої війни. Про це свідчить опитування соціологічною службою Центру Разумкова. Але понад 57% опитаних зазначили про погану власну фінансову ситуацію, а 11% респондентів заявили про зубожіння.

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Попри повномасштабну війну в країні, яка спричинила падіння української економіки на понад третину, в січні 2024 року українці в середньому оцінили економічну ситуацію в країні краще. Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова, що було проведене з 19 по 25 січня 2024 року.

Там зазначається, що громадяни України в січні цього року покращили оцінку і економічної ситуації в країні, і рівня добробуту власної сім'ї: якщо в грудні минулого року відповідно 66,5% і 37% оцінювали їх як "дуже погану" або "досить погану", то минулого місяця ці показники покращилися до 57,1% і 32% відповідно. Та все ж експерти кажуть, що зменшення тих, хто називає стан добробуту своєї родини поганим або дуже поганим, ще не означає, що реальні доходи громадян зросли та вони не мають фінансових проблем.

Дані опитування директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін назвав цікавими, проте не показовими, оскільки більшість питань які наведені в опитуванні виглядають поверхневими і тому відповідь на них відображає настрій респондента в момент відповіді, а не об'єктивний стан речей.

В грудні 2023 року 66,5% українців оцінювали стан економіки як "дуже поганий" Фото: ВВС

"В цілому, оцінка економічної ситуації цієї зими дійсно виглядає краще, особливо якщо порівнювати з періодом блекаутів минулої зими, та певними побоюваннями, що блекаути могли повторитися цієї зими. Безпосередньо, з точки зору пересічного громадянина, Україна гідно протистоїть важким викликам війни. Вчасно платяться пенсії, рівень інфляції є помірним, банківська система зберігає стабільність", — перелічив експерт Фокусу чинники, що можуть надавати українцям оптимізму.

А ось рівень добробуту власної родини українці оцінили дещо краще, ніж економічну ситуацію в країні.

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За даними опитування, проведеного у лютому–березні 2023 року, 35% оцінювали рівень добробуту, як "дуже" або "досить" поганий, 50% — як "не поганий і не добрий", 12% — як "добрий" або "дуже добрий". У грудні минулого року оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні–жовтні 2022 року. Але у січні 2024 знову спостерігалося їх покращення (відповідно 32%, 52% і 12,5%) — вони статистично значуще не відрізняються від тих показників, які спостерігалися у лютому–березні 2023-го.

Багато респондентів заявили, що їм не вистачає коштів на необхідне Фото: УНИАН

При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021 року зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 року до 14% у лютому–березні 2023-го). Однак у січні частка таких становить 11%, тобто, за опитуванням, кількість тих, кому не вистачає грошей на необхідне, дещо скоротилась. Разом з тим, відповідаючи на запитання: "Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?", 25% респондентів відповіли, що вони значно зменшилися, 33% — дещо зменшилися, 32% — що вони не змінилися, лише 4% — що вони дещо збільшилися, і лише 0,7% — що вони значно збільшилися.

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Експерти зазначають, що після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань у середньостроковій (два-три роки) перспективі. Так, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі два-три роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 30% до 43%, а в лютому-березні 2023 року ˗ до 52%. Проте відтоді цей оптимізм знизився, і в січні 2024 року так вважали 31% порівняно з 34,5% у грудні-2023. Частка тих, хто очікує погіршення ситуації, збільшилася до 22,5% з 22,1% у грудні та 11% рік тому, а частка тих, кому важко відповісти, підскочила до 31,4% з 27,3% у грудні.

Тим часом, у повернення українських територій почали вірити менше українців. Показник оптимізму дещо знизився, кажуть соціологи, адже у травні 2022 року тих, хто вірить у перемогу було 95%, і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

Раніше Фокус писав, що за даними дослідження платіжного сервісу UAPAY, доходи українців впали, а витрати збільшилися. І хоча багато хто адаптувався до викликів повномасштабної війни, понад 50% українців помітили зменшення доходів.