За даними дослідження платіжного сервісу UAPAY, доходи українців впали, а витрати збільшилися. І хоча багато хто адаптувався до викликів повномасштабної війни, понад 50% українців помітили зменшення доходів.

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Витрати українців восени 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сильно змінилися, про що свідчить статистика UAPAY. Про це в колонці для NV Бізнес написала СЕО сервісу Юлія Федосюк.

"Понад половина (53%) українців відзначають зменшення власних доходів, з них 30% додають, що доходи зменшилися суттєво. При цьому 67% опитаних погоджуються, що їхні витрати за 2023 рік значно зросли", — зазначила Федосюк.

Під час опитування 18% українців зазначили, що втратили роботу впродовж року, а понад третина опитаних не має заощаджень.

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Експертка також нагадала, що протягом трьох кварталів 2023 року НБУ зафіксував впевнене зростання частки безготівкових розрахунків. "Станом на кінець осені, вона сумарно становила 63,3% від загальної суми операцій з платіжними картками, а за кількістю сягнула 93,5% проти 62,1% і 92,8% відповідно у II кварталі 2023 року", — заявила СЕО національного платіжного сервісу UAPAY.

Понад половина українців відзначають зменшення власних доходів Фото: Getty

Доходи українців: про що свідчать дані громадян і НБУ

Як розповів у коментарі Фокусу економіст ЦЕС Максим Самойлюк, якщо дивитися на те, як українці самі оцінюють свої доходи, показники дійсно падали впродовж останніх місяців.

Наприклад, Індекс поточного становища, за оцінкою Info Sapiens, зменшився з 55,8 у листопаді 2023 до 52 за підсумками січня 2024. Якщо цей індекс менше 100 — це значить, що негативні оцінки економічного становища українців переважають над позитивними. Тобто ситуація і так була далекою від ідеалу, але якщо вона в цілому впродовж 2023 року покращувалася, то наприкінці року українці знову стали гірше оцінювати динаміку свого економічного становища.

Водночас оцінка доходів українців, яку зробив Національний Банк України, показує іншу картинку. За цією інформацією, у 2023 році реальні доходи українців (тобто вже з урахуванням зростання цін впродовж року) зросли на 4%. Інфляція ж за підсумками року сповільнилася до 5,1% (рік до року). Це не означає, що ціни не зростають — вони зростають, але набагато меншими темпами, ніж зростали, наприклад, наприкінці 2022 року, коли інфляція складала 26,6% (рік до року).

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"Така відмінність свідчить про те, що об’єктивна статистика не збігається з суб’єктивною оцінкою українців щодо рівня своїх доходів. Але відкидати такі оцінки, як такі, що не відповідають дійсності, не можна. Суб’єктивна оцінка доходів та психологічний стан громадян також мають великий вплив на економіку. Якщо українці вважають, що їхні доходи падають, а витрати тільки зростають, вони будуть менш схильними до здійснення некритичних покупок, навіть якщо матимуть на них гроші. Це зрештою матиме негативний вплив на відновлення економічної активності", — пояснив Максим Самойлюк.

Додамо, що на 2024 рік НБУ прогнозує невелике пришвидшення інфляції — до 8,6% за підсумками року. Втім, зростання доходів має перевищувати інфляцію, тож, за оцінкою НБУ, реальні доходи українців у 2024 році зростуть.

Третина опитаних українців не має заощаджень Фото: Getty Images

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Тим часом директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін наголосив на ще одному чиннику, який впливає на витрати українців.

"У поточних воєнних умовах на витрати домогосподарств сильно впливає психологічний фактор невизначеності, що стимулює більше витрачати гроші, ніж їх накопичувати. Окремим аспектом споживчої активності є очікування щодо прискорення інфляції та потенційна девальвація гривні у межах 10% на горизонті найближчих 12 місяців. Офіційні прогнози вже підтверджують тенденції до більш високої інфляції за підсумками 2024 року. Нацбанк у своїй нещодавній презентації до пресбрифінгу з монетарної політики вказував, що інфляція в цьому році складе 8,6% порівняно з показником в 5,1% за 2023 рік", — додав Чурін.

Тим часом, як розповіли в ПриватБанку, за 12 місяців 2023 через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн, що понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн). У 2023 українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування — понад 350 млрд грн, при цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%.

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Нагадаємо, річна інфляція в Україні впродовж 2023 року сповільнилася вп'ятеро і становила за підсумками року 5,1%, тоді як у 2022 році інфляція досягла за підсумками року 26,6%. Значну роль у сповільненні інфляції зіграли глобальні чинники.