Висока ціна кадрів. Кому і наскільки підвищать заробітну плату у 2024 році в Україні

З січня по листопад 2023-го середня зарплата в Україні зросла на 23%. Проте підвищення відбувалося дуже нерівномірно як у галузевому, так і в географічному плані. Фінансові заохочення здебільшого робилися під тиском найманих робітників та через наявний дефіцит потрібних компаніям кадрів.

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Якщо на початку повномасштабного вторгнення конкуренція за робоче місце, за даними Work.ua, зросла у понад 7 разів, то у 2023 році вона спочатку наблизилася до звичайних показників, а відтак пішла на спад. Роботодавці почали заявляти про дефіцит кадрів. Найвищу конкуренцію серед шукачів у 2023 році стабільно спостерігали на Київщині, Харківщині та Вінниччині. Найнижча була у Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях. Дефіцит кадрів, як правило, штовхає працедавців до підвищення зарплат. Середня заробітна плата, за даними аналітики Work.ua, за рік зросла на 23% — з 15 000 грн у січні до 18 500 грн у листопаді. Фокус з’ясував, в яких професіях роботодавці проявили найбільшу щедрість та чи збільшать фінансову винагороду працівникам у 2024-му.

Медіапродюсери, автослюсарі, укладальники: у кого найбільше зросла зарплата у 2023 році

На початок року найвищі середні зарплати, які роботодавці вказували у вакансіях, за даними Work.ua, були в Києві — 16,68 тис. грн, Дніпрі — 15,4 тис. грн, Львові — 15,2 тис. грн. В Одесі, Харкові, Ужгороді дещо нижчі — 14,78 тис. грн та по 14,3 тис. грн відповідно. Станом на листопад найвищі зарплати роботодавці пропонували у Херсонській — 22,7 тис. грн, Київській — 20 тис. грн, Львівській — 18,5 тис. грн, Закарпатській та Одеській — 18 тис. грн — областях.

За даними Work.ua, станом на листопад найвищі зарплати у вакансіях були у Херсонській — 22,7 тис. грн та Київській — 20 тис. грн - областях Фото: work.ua

Найбільше з січня по листопад 2023 року зросли доходи таких спеціалістів:

з 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — в укладальника;

з 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медіапродюсера;

з 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мийника;

з 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — в автослюсаря;

з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у висотника;

з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога меблів.

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В абсолютних цифрах за даними, вказаними у вакансіях на сайті Work.ua, найбільше зросли доходи у представників таких професій:

з 56 250 грн до 70 000 грн — у Net-програмістів;

з 20 000 грн до 32 500 грн — у медіапродюсерів;

з 22 500 грн до 33 750 грн — в автослюсарів;

з 20 000 грн до 30 000 грн — у висотників;

з 30 000 грн до 40 000 грн — у рієлторів.

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Загалом станом на 19 грудня, найвищі середні зарплати, згідно зі статистикою Work.ua, роботодавці пропонували у таких галузях:

нерухомість — 24,78 тис. грн;

транспорт — 21,3 тис. грн;

торгівля, закупівлі — 20,6 тис. грн;

будівництво — 20,25 тис. грн;

агро — 19,8 тис. грн.

Натомість в ІТ вона була 19,78 тис. грн, у маркетингу — 19,4 тис. грн, а у фінансах та банківській сфері — 15,4 тис. грн. "Зарплати у фінансовому секторі за рік майже не змінилися. Хоча потреба у перегляді зарплат є і вона доволі нагальна, — зауважила Фокусу Наталія Сухачова, директор департаменту персонала Юнекс Банку. — Якщо орієнтуватися на офіційні статистичні дані, що у випадку банківського сектору є цілком релевантними показниками, то від кінця минулого року до середини 2024-го середня зарплата у секторі зросла лише на 8%. Ба більше, навіть у порівнянні із показниками початку 2021 року зростання є суто символічним – близько 6%".

Зарплати українських айтішників майже не змінилися. Middle-спеціалісти отримали на 5 - 10% більше, ніж у 2022-му Фото: Unsplash

Динаміка зарплат в українському ІТ-сегменті за 2023 рік також кардинально не змінилася, розповіли Фокусу в IT Ukraine Association. Так, середня зарплата молодих айті-спеціалістів з часу початку великої війни з невеликим коливанням становить $663 на місяць (24,5 тис. грн). "Зарплати middle-спеціалістів зросли в середньому на 5-10% протягом року. Зарплата висококваліфікованих ІТ-спеціалістів (senior і вище зі стажем від 2–6 років) тримається на рівні 2021 року з епізодичними зростаннями до 15% у затребуваних нішах (наприклад, finance/banking, machine learning, в минулому крипто, cybersecurity). Однак, за даними DOU, середня зарплата сеньйорів знизилася приблизно на $100 і становить у 2023 році меншу суму, ніж рік тому. Це може бути пов’язано зі зміною попиту на окремі види спеціальностей", — припускають в IT Ukraine Association.

З кінця минулого року до середини 2024-го середня зарплата у фінансовому секторі зросла лише на 8%

Зарплата топменеджменту за рік зросла з 21 тис. грн до 27,7 тис. грн. За словами Chief Operating Officer GRC.UA Наталії Слинько, більш охоче роботодавці піднімали винагороду фахівцям з досвідом 3 — 5+ років, які працюють в маркетингу, логістиці, продажах. "Таких фахівців дуже бракує на ринку, — пояснює експертка. — Якщо робочих на виробництві можна перевчити за 2 — 3 тижні, то таких не навчиш. Але зарплати піднімали імпровізовано під запит".

Полювання на "сині комірці": скільки платили в 2023-му робітникам

У 2023 році в Україні суттєво відчувалась нестача "синіх комірців", тобто представників робітничих спеціальностей на виробництвах, технічних спеціалістів (механіки, токарі, слюсарі), водіїв, зауважила Фокусу HR експерт, власниця HR агенції Домініка Іванова-Бекар.

Утім цей тренд був відчутний і до повномасштабної війни, продовжує експертка, адже частина спеціалістів їздила "на заробітки". Проте зараз ситуація погіршилася через мобілізацію чоловічого населення. Особливо складно девелоперам.

Через мобілізацію до лав ЗСУ в Україні катастрофічно не вистачає будівельників Фото: pexels.com

"Через мобілізацію будівельників до лав ЗСУ бракує людей у певних напрямках. Наприклад, катастрофічно не вистачає монолітників, крановиків, є дефіцит мулярів, електриків. Крім того, загострюється конкуренція за кадри як між приватним сектором, який відновив чи відновлює проєкти в житловій, комерційній, логістичній нерухомості, так і з державою, яка зараз має низку різнонаправлених проєктів відбудови в регіонах, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Рук не вистачає в прямому сенсі. До цього додається низький рівень соціального сприйняття будівельних спеціальностей, небажання молоді опановувати цей фах", — пояснив Фокусу директор департаменту девелопменту DIM Олексій Камишов. Проблеми з кадрами у будівельній галузі врешті впливають на демпінг заробітних плат та зростання собівартості будівництва, через що забудовники змушені підвищувати ціни на новозбудовані квартири.

Зарплата ТОП-менеджменту за рік зросла з 21 тис. грн до 27,7 тис. грн, а робітників — з 14,9 тис. грн до 18,4 тис. грн

За даними Work.ua, за рік середня зарплата у вакансіях робітничих професій зросла з 14,9 тис. грн до 18,4 тис. грн на 19 грудня. "Ми індексували заробітні плати на 30% восени для професій, пов’язаних із будівництвом. Окрім розміру заробітньої платні, компанія DIM може утримувати висококваліфіковані кадри за рахунок великої кількості об’єктів, що будуються, та безперервного будівництва. Таким чином, люди можуть бути впевнені, що працюватимуть довго на об’єктах і не шукатимуть роботу найближчим часом", — сказав Камишов.

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Попри традиційно великий попит на робітників, підняття зарплат відбувалося здебільшого вимушено, під запит, каже Наталія Слинько. "Багато організацій готові були збільшувати заробітну плату новим робітникам, не збільшуючи тим, хто вже працевлаштований. Це була важка ситуація. Коли "старенькі" співробітники дізнавалися, що нових найняли на більшу зарплату, починався процес підняття зарплати й іншим, щоб їх утримати. Роботодавці були вимушені це робити, бо не всі організації могли відкрити цеха, повністю укомплектуватися, щоб можна було працювати з повною продуктивністю — саме через дефіцит співробітників", — прокоментувала співрозмовниця Фокусу.

Плюс 10-30%: на скільки зростуть зарплати в 2024 році

Експерти прогнозують збереження дефіциту робітників, а також працівників у медицині, фармацевтиці, у сфері краси, оскільки чимало представниць жіночої статі виїхали за кордон, каже Іванова-Бекар. Також, на її думку, збережеться нестача управлінців, фінансистів, бухгалтерів, маркетологів, менеджерів ЗЕД, особливо у прифронтових областях.

Підвищення зарплат робітникам у 2023-му здебільшого відбувалося вимушено, кажуть фахівці Фото: Getty Images

На думку опитаних Фокусом експертів, зарплати у 2024 році продовжать зростати. "На це впливає декілька чинників, — пояснює Домініка Іванова-Бекар. — По-перше, економічні чинники – це зростання вартості життя, уповільнений по відношенню до минулого року, але відчутний рівень інфляції. По-друге, більшість роботодавців відчувають кадровий голод, а на ряд спеціальностей попит перевищує пропозицію. В такій ситуації бізнес, щоб бути конкурентними на ринку праці, залучати кращих та утримувати персонал, має пропонувати конкурентні заробітні плати. Традиційно при плануванні бюджету ФОТ на наступний рік, роботодавці відштовхуються від рівня інфляції та відповідно до цього планують індексацію зарплат. Тут варто зазначити, що якщо в минулому році не всі роботодавці могли собі це дозволити, то зараз, на ринку я бачу іншу картину і можна стверджувати, що переважна більшість компаній планує підвищення в середньому на рівні 10–15%".

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Наталія Слинько розповіла, що опитування 377 компаній, проведене кадровим порталом grc.ua у серпні — жовтні цього року, показало, що 41% компаній планують збільшити зарплату на 10-30% у наступному році, 19% — проведуть підвищення за рахунок індексації, 15% залишать її без змін. Разом з тим, 1,5% бізнесів, які взяли участь в анкетуванні, мають намір підвищити винагороду працівникам на 40% і більше, а 0,5% розглядають можливість скорочення зарплати на 10-30%. У той же час 60% компаній планують у 2024-му зберегти довоєнні бонуси й премії, 14% хочуть збільшити таку мотивацію, а 13% — не виключають, що від бонусів наступного року відмовляться.

За даними опитування grc.ua, 41% компаній планують підвищити зарплату працівникам на 10 - 30% Фото: pexels.com

"Відчуваю більш-менш стабільний тренд на зростання зарплат у банківському секторі. За майже два роки повномасштабної війни інфляція суттєво зменшила реальні доходи українців й бізнес, зокрема й банківський, просто вимушений реагувати на умови, що змінилися. Тому вже у статистичних даних другої половини цього року ми побачимо зростання зарплат в межах 10-20%. Сподіваюся, що цей тренд збережеться й наступного року", — поділилася думками директорка департаменту персонала Юнекс Банку Наталія Сухачова.

"Ситуація на ринку найму та рівень зарплат у 2024 році кардинально не зміниться, — припускають в IT Ukraine Association. — Можливе невелике зростання попиту та зарплати у найбільш затребуваних сферах – АІ, cybertech, cybersecurity та за найбільш затребуваними позиціями, — DevOps, AI/ML, Hardware".

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Загалом ріст зарплат має супроводжуватися зниженням собівартості виробленої продукції, каже Фокусу співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін. "Якщо у нас не зменшуватиметься вартість грошей, то ми будемо неконкурентноспроможні не тільки на європейському ринку, а й на власному, тому що іноземні компанії пропонуватимуть більш комфортні умови щодо придбання, щодо вартості товарів, які будуть сюди імпортувати. В українських магазинах консервована продукція з Польщі і українська — польська коштує дешевше. Це вплив вартості грошей і державної політики. Чи будуть люди отримувати європейську зарплату, якщо не буде підприємств, які створюватимуть робочі місця?" — ставить запитання економіст.

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