Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине

С января по ноябрь 2023-го средняя зарплата в Украине выросла на 23%. Однако повышение происходило очень неравномерно как в отраслевом, так и в географическом плане. Финансовые поощрения в основном делались под давлением наемных работников и из-за имеющегося дефицита нужных компаниям кадров.

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Если в начале полномасштабного вторжения конкуренция за рабочее место, по данным Work.ua, выросла более чем в 7 раз, то в 2023 году она сначала приблизилась к обычным показателям, а затем пошла на спад. Работодатели начали заявлять о дефиците кадров. Самую высокую конкуренцию среди соискателей в 2023 году стабильно наблюдали на Киевщине, Харьковщине и Винницкой области. Самая низкая была в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях. Дефицит кадров, как правило, толкает работодателей к повышению зарплат. Средняя заработная плата, по данным аналитики Work.ua, за год выросла на 23% — с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре. Фокус выяснил, в каких профессиях работодатели проявили наибольшую щедрость и увеличат ли финансовое вознаграждение работникам в 2024-м.

Медиапродюсеры, автослесари, укладчики: у кого больше всего выросла зарплата в 2023 году

На начало года самые высокие средние зарплаты, которые работодатели указывали в вакансиях, по данным Work.ua, были в Киеве — 16,68 тыс. грн, Днепре — 15,4 тыс. грн, Львове — 15,2 тыс. грн. В Одессе, Харькове, Ужгороде несколько ниже — 14,78 тыс. грн и по 14,3 тыс. грн соответственно. По состоянию на ноябрь самые высокие зарплаты работодатели предлагали в Херсонской — 22,7 тыс. грн, Киевской — 20 тыс. грн, Львовской — 18,5 тыс. грн, Закарпатской и Одесской — 18 тыс. грн — областях.

По данным Work.ua, по состоянию на ноябрь самые высокие зарплаты в вакансиях были в Херсонской — 22,7 тыс. грн и Киевской — 20 тыс. грн — областях Фото: work.ua

Больше всего с января по ноябрь 2023 года выросли доходы таких специалистов:

с 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — у укладчиков;

с 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медиапродюсера;

с 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мойщика;

с 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — у автослесаря;

с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у высотника;

с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога мебели.

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В абсолютных цифрах по данным, указанным в вакансиях на сайте Work.ua, больше всего выросли доходы у представителей таких профессий:

с 56 250 грн до 70 000 грн — у Net-программистов;

с 20 000 грн до 32 500 грн — у медиапродюсеров;

с 22 500 грн до 33 750 грн — у автослесарей;

с 20 000 грн до 30 000 грн — у высотников;

с 30 000 грн до 40 000 грн — у риелторов.

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В целом по состоянию на 19 декабря, самые высокие средние зарплаты, согласно статистике Work.ua, работодатели предлагали в таких отраслях:

недвижимость — 24,78 тыс. грн;

транспорт — 21,3 тыс. грн;

торговля, закупки — 20,6 тыс. грн;

строительство — 20,25 тыс. грн;

агро — 19,8 тыс. грн.

Зато в ИТ она была 19,78 тыс. грн, в маркетинге — 19,4 тыс. грн, а в финансах и банковской сфере — 15,4 тыс. грн. "Зарплаты в финансовом секторе за год почти не изменились. Хотя потребность в пересмотре зарплат есть и она довольно актуальна, — отметила Фокусу Наталья Сухачева, директор департамента персонала Юнекс Банка. — Если ориентироваться на официальные статистические данные, что в случае банковского сектора является вполне релевантными показателями, то с конца прошлого года до середины 2024-го средняя зарплата в секторе выросла лишь на 8%. Более того, даже по сравнению с показателями начала 2021 года рост является чисто символическим — около 6%".

Зарплаты украинских айтишников почти не изменились. Middle-специалисты получили на 5 — 10% больше, чем в 2022-м Фото: Unsplash

Динамика зарплат в украинском ИТ-сегменте за 2023 год также кардинально не изменилась, рассказали Фокусу в IT Ukraine Association. Так, средняя зарплата молодых айти-специалистов со времени начала большой войны с незначительным колебанием составляет $663 в месяц (24,5 тыс. грн). "Зарплаты middle-специалистов выросли в среднем на 5-10% в течение года. Зарплата высококвалифицированных ИТ-специалистов (senior и выше со стажем от 2-6 лет) держится на уровне 2021 года с эпизодическими ростами до 15% в востребованных нишах (например, finance/banking, machine learning, в прошлом крипто, cybersecurity). Однако, по данным DOU, средняя зарплата сеньоров снизилась примерно на $100 и составляет в 2023 году меньшую сумму, чем год назад. Это может быть связано с изменением спроса на отдельные виды специальностей", — предполагают в IT Ukraine Association.

С конца прошлого года до середины 2024-го средняя зарплата в финансовом секторе выросла лишь на 8%

Зарплата ТОП-менеджмента за год выросла с 21 тыс. грн до 27,7 тыс. грн. По словам Chief Operating Officer GRC.UA Натальи Слинько, более охотно работодатели поднимали вознаграждение специалистам с опытом 3 — 5+ лет, которые работают в маркетинге, логистике, продажах. "Таких специалистов очень не хватает на рынке, — объясняет эксперт. — Если рабочих на производстве можно переучить за 2 — 3 недели, то таких не научишь. Но зарплаты поднимали импровизированно под запрос".

Охота на "синие воротнички": сколько платили в 2023-м рабочим

В 2023 году в Украине существенно ощущалась нехватка "синих воротничков", то есть представителей рабочих специальностей на производствах, технических специалистов (механики, токари, слесари), водителей, отметила Фокусу HR эксперт, владелица HR агентства Доминика Иванова-Бекар.

Впрочем, этот тренд был ощутим и до полномасштабной войны, продолжает эксперт, ведь часть специалистов ездила "на заработки". Однако сейчас ситуация ухудшилась из-за мобилизации мужского населения. Особенно сложно девелоперам.

Из-за мобилизации в ряды ВСУ в Украине катастрофически не хватает строителей Фото: pexels.com

"Из-за мобилизации строителей в ряды ВСУ не хватает людей в определенных направлениях. Например, катастрофически не хватает монолитчиков, крановиков, есть дефицит каменщиков, электриков. Кроме того, обостряется конкуренция за кадры как между частным сектором, который восстановил или восстанавливает проекты в жилой, коммерческой, логистической недвижимости, так и с государством, которое сейчас имеет ряд разнонаправленных проектов восстановления в регионах, пострадавших в результате полномасштабного вторжения. Рук не хватает в прямом смысле. К этому добавляется низкий уровень социального восприятия строительных специальностей, нежелание молодежи осваивать эту профессию", — пояснил Фокусу директор департамента девелопмента DIM Алексей Камышов. Проблемы с кадрами в строительной отрасли в конечном итоге влияют на демпинг заработных плат и рост себестоимости строительства, из-за чего застройщики вынуждены повышать цены на новые квартиры .

Зарплата ТОП-менеджмента за год выросла с 21 тыс. грн до 27,7 тыс. грн, а рабочих — с 14,9 тыс. грн до 18,4 тыс. грн

По данным Work.ua, за год средняя зарплата по вакансиям рабочих профессий выросла с 14,9 тыс. грн до 18,4 тыс. грн на 19 декабря. "Мы индексировали заработные платы на 30% осенью для профессий, связанных со строительством. Кроме размера заработной платы, компания DIM может удерживать высококвалифицированные кадры за счет большого количества строящихся объектов и непрерывного строительства. Таким образом, люди могут быть уверены, что будут работать долго на объектах и не будут искать работу в ближайшее время", — сказал Камышов.

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Выросла или упала? Что на самом деле происходит с зарплатами в Украине

Несмотря на традиционно большой спрос на рабочих, поднятие зарплат происходило в основном вынужденно, под запрос, говорит Наталья Слинько. "Многие организации готовы были увеличивать заработную плату новым рабочим, не увеличивая тем, кто уже трудоустроен. Это была тяжелая ситуация. Когда "старенькие" сотрудники узнавали, что новых наняли на большую зарплату, начинался процесс поднятия зарплаты и другим, чтобы их удержать. Работодатели были вынуждены это делать, потому что не все организации могли открыть цеха, полностью укомплектоваться, чтобы можно было работать с полной производительностью — именно из-за дефицита сотрудников", — прокомментировала собеседница Фокуса.

Плюс 10-30%: на сколько вырастут зарплаты в 2024 году

Эксперты прогнозируют сохранение дефицита рабочих, а также работников в медицине, фармацевтике, в сфере красоты, поскольку многие представительницы женского пола выехали за границу, говорит Иванова-Бекар. Также, по ее мнению, сохранится нехватка управленцев, финансистов, бухгалтеров, маркетологов, менеджеров ВЭД, особенно в прифронтовых областях.

Повышение зарплат рабочим в 2023-м в основном происходило вынужденно, говорят специалисты Фото: Getty Images

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, зарплаты в 2024 году продолжат расти. "На это влияет несколько факторов, — объясняет Доминика Иванова-Бекар. — Во-первых, экономические факторы — это рост стоимости жизни, замедленный по отношению к прошлому году, но ощутимый уровень инфляции. Во-вторых, большинство работодателей испытывают кадровый голод, а на ряд специальностей спрос превышает предложение. В такой ситуации бизнес, чтобы быть конкурентными на рынке труда, привлекать лучших и удерживать персонал, должен предлагать конкурентные заработные платы. Традиционно при планировании бюджета ФОТ на следующий год, работодатели отталкиваются от уровня инфляции и в соответствии с этим планируют индексацию зарплат . Здесь стоит отметить, что если в прошлом году не все работодатели могли себе это позволить, то сейчас на рынке я вижу другую картину и можно утверждать, что подавляющее большинство компаний планирует повышение в среднем на уровне 10-15%".

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Наталья Слинько рассказала, что опрос 377 компаний, проведенный кадровым порталом grc.ua в августе — октябре этого года, показал, что 41% компаний планируют увеличить зарплату на 10-30% в следующем году, 19% — проведут повышение за счет индексации, 15% оставят ее без изменений. Вместе с тем, 1,5% бизнесов, принявших участие в анкетировании, намерены повысить вознаграждение работникам на 40% и более, а 0,5% рассматривают возможность сокращения зарплаты на 10-30%. В то же время 60% компаний планируют в 2024-м сохранить довоенные бонусы и премии, 14% хотят увеличить такую мотивацию, а 13% — не исключают, что от бонусов в следующем году откажутся.

По данным опроса grc.ua, 41% компаний планируют повысить зарплату работникам на 10 — 30% Фото: pexels.com

"Чувствую более-менее стабильный тренд на рост зарплат в банковском секторе. За почти два года полномасштабной войны инфляция существенно уменьшила реальные доходы украинцев и бизнес, в том числе и банковский, просто вынужден реагировать на изменившиеся условия. Поэтому уже в статистических данных второй половины этого года мы увидим рост зарплат в пределах 10-20%. Надеюсь, что этот тренд сохранится и в следующем году", — поделилась мыслями директор департамента персонала Юнекс Банка Наталья Сухачева.

"Ситуация на рынке найма и уровень зарплат в 2024 году кардинально не изменится, — предполагают в IT Ukraine Association. — Возможен небольшой рост спроса и зарплаты в наиболее востребованных сферах — АІ, cybertech, cybersecurity и по наиболее востребованным позициям — DevOps, AI/ML, Hardware".

Инфляция и кадровый голод будут заставлять работодателей повышать зарплаты в 2024-м. По мнению экспертов, она вырастет на 10 — 30%

В целом рост зарплат должен сопровождаться снижением себестоимости производимой продукции, говорит Фокусу соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. "Если у нас не будет уменьшаться стоимость денег, то мы будем неконкурентоспособны не только на европейском рынке, но и на собственном, потому что иностранные компании будут предлагать более комфортные условия по приобретению, по стоимости товаров, которые будут сюда импортировать. В украинских магазинах консервированная продукция из Польши и украинская — польская стоит дешевле. Это влияние стоимости денег и государственной политики. Будут ли люди получать европейскую зарплату, если не будет предприятий, которые будут создавать рабочие места?" — задает вопрос экономист.

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