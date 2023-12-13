Десять годовых зарплат за квартиру во Львове: как подорожало жилье в 2023 году

Цена квадратного метра на вторичном рынке за этот год изменилась. Так, однокомнатная в Киеве потеряла 3% стоимости, а во Львове выросла на 12% в валюте. Где и почему растет стоимость жилья?

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Интерес к покупке жилой недвижимости постепенно растет, хотя спрос так и не вышел на показатели до полномасштабного вторжения. По данным исследования ЛУН, он достигает 70-80% от довоенного уровня. Дополнительно рынок подогревает государственная программа "еОселя", которую Минэкономики намерено расширить. "Несмотря на то, что количество выданных кредитов относительно общего числа продаж незначительно, именно внедрение программы стабилизирует настроения на рынке и поощряет потенциальных покупателей к более активным действиям", — отмечают авторы исследования ЛУН. Так, количество выданных кредитов в рамках госпрограммы резко возросло с 14 в апреле до 872 в ноябре этого года.

Больше всего за год стоимость квадратного метра на первичке подорожала в Харьковской области - на 35% до 28300 грн Фото: ЛУН

Что касается темпов ввода недвижимости в эксплуатацию, то они сейчас ожидаемо уменьшаются. "Если 2022 год достраивали начатое ранее, то 2023 уже демонстрирует более реальное положение вещей по областям. Киев потерял 15% в объемах введенного в эксплуатацию жилья относительно первых трех кварталов 2022 года. Киевская область потеряла аж 35%. Львов потерял 38%, а Одесса сдала на 6% больше. Днепр также подрос в статистике и прибавил 4%. Такое положение вещей при восстановлении спроса, вероятно, приведет к дефициту новых метров, особенно для желающих взять льготную ипотеку "еОселя" под 7% годовых от государства", — отметили в ЛУН.

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Дело в том, что программа "еОселя" предусматривает ограничение по возрасту дома — не более 3 лет. Это, вместе с сокращением строительства с начала вторжения, ощутимо уменьшает количество доступных вариантов, добавили в компании.

В Киеве подешевели, в Ужгороде подорожали: как изменилась стоимость метра за год

Наибольший прирост стоимости квадратного метра на первичке за год произошел в Харьковской области — на 35% до 28300 грн. В Киеве цена квадратного метра просела на 2% до 47300 грн, в Одессе — на 6% до 33000 грн, в Днепре — на 2% — до 39200 грн. Во Львове квадратный метр на первичке в среднем стоит 35800 грн (-2% за год), в Ужгороде — 40100 грн (+1%).

В Киеве стоимость квадратного метра на первичке просела на 2% до 47300 грн

По данным исследования ЛУН, на рынке вторичного жилья цены на квадратный метр росли, в зависимости от удаленности к зоне боевых действий. Так, средняя цена однокомнатной квартиры на вторичке за полгода во Львове выросла на $6400 до $58 500, в Ивано-Франковске — на $4700 до $31700, в Ужгороде — на $3200 до $51600, в Тернополе — на $2400 до $35000, в Днепре — на $1000 до $37800, в Одессе — на $1800 и стоит $40000. В то же время, средняя цена однокомнатной в прифронтовом Харькове снизилась на $500 до $25000, в Сумах — на $1500 до $24500.

Несмотря на удаленность от зоны активных боевых действий, жилая недвижимость в Киеве тоже подешевела. Так, средняя цена однокомнатной на вторичке за полгода снизилась на $2000 до $62000. "Регионы удаленные от зоны боевых действий, выросли в цене. Исключением является столица, которая со времени окончания блэкаутов, весны 2023 года, минимально снизила средние цены. Вероятно, это связано с миграционными процессами. Жители Киева откладывают свое решение о возвращении домой, это особенно характерно для женщин с детьми. До воссоединения семей решение о покупке нового жилья откладывается, даже если сейчас для этого есть финансовая возможность", — говорится в исследовании.

Объем введенного в эксплуатацию жилья в Киеве упал на 15% по итогам 2023 года Фото: Иллюстративное фото

Впрочем, в столице все равно остаются самые высокие цены на жилье по сравнению с другими городами Украины. Так, средняя цена двухкомнатной квартиры составляет $95000 (-1000$), а трехкомнатной — $135000 (-$8000). ЛУН также подсчитал, сколько годовых зарплат нужно, чтобы купить однокомнатную квартиру при средней зарплате в том или ином городе. Согласно исследованию, дольше всего придется собирать на квартиру во Львове — 9,8 лет, чуть меньше на квартиру в Киеве и Ужгороде — 9,4 и 9,1 года соответственно. Собирать на квартиру в Ужгороде придется 9 лет. Быстрее всего приобрести собственную однокомнатную квартиру можно в Николаеве — за 4,2 года.

На квартиру в Ужгороде надо собирать более 9 лет, считают аналитики ЛУН Фото: instagram.com/tattingkatee

"Киев и Львов традиционно занимают свои позиции как самые дорогие города для покупки жилья, но с началом полномасштабной войны к ним присоединился и Ужгород, где на покупку квартиры надо собирать чуть более 9 лет полных средних местных зарплат", — констатируют в ЛУН.

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Напомним, на динамику строительства жилья в Украине огромное влияние имеют не только война и обстрелы городов российскими ракетами, но и собственная финансовая подушка строительной компании. Поэтому сейчас выигрывают те игроки, которые имеют стратегический запас прочности и/или деньги частных инвесторов-партнеров, как страховку на случай отсутствия продаж.

Также Фокус писал, что у украинцев, которые хотят купить квартиру в новостройке, появится возможность проверить всю информацию об объекте. Вся информация о строящемся жилье будет на сайте Единой государственной электронной системы в сфере строительства.