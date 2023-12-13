Десять річних зарплат за квартиру у Львові: як подорожчало житло у 2023 році

Ціна квадратного метра на вторинному ринку за цей рік змінилась. Так, однокімнатна у Києві втратила 3% вартості, а у Львові зросла на 12% у валюті. Де та чому зростає вартість житла?

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Інтерес до купівлі житлової нерухомості поступово зростає, хоча попит так і не вийшов на показники до повномасштабного вторгнення. За даними дослідження ЛУН, він сягає 70-80% від довоєнного рівня. Додатково ринок підігріває державна програма "єОселя", яку Мінекономіки має намір розширити. "Попри те, що кількість виданих кредитів відносно загального числа продажів незначна, саме впровадження програми стабілізує настрої на ринку та заохочує потенційних покупців до більш активних дій", — зазначають автори дослідження ЛУН. Так, кількість виданих кредитів у межах держпрограми різко зросла з 14 у квітні до 872 у листопаді цього року.

Найбільше за рік вартість квадратного метру на первинці подорожчала у Харківській області — на 35% до 28300 грн Фото: ЛУН

Що стосується темпів введення в нерухомості в експлуатацію, то вони зараз очікувано зменшуються. "Якщо 2022 добудовували розпочате раніше, то 2023 вже демонструє більш реальний стан речей по областях. Київ втратив 15% в обʼємах введеного в експлуатацію житла відносно перших трьох кварталів 2022 року. Київська область втратила аж 35%. Львів втратив 38%, а Одеса здала на 6% більше. Дніпро також підріс в статистиці і додав 4%. Такий стан речей при відновленні попиту, ймовірно, приведе до дефіциту нових метрів, особливо для охочих взяти пільгову іпотеку "єОселя" під 7% річних від держави", — зауважили в ЛУН.

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Річ у тому, що програма "єОселя" передбачає обмеження щодо віку будинку – не більше 3 років. Це разом зі скороченням будівництва з початку вторгнення, відчутно зменшує кількість доступних варіантів, додали в компанії.

У Києві подешевшали, в Ужгороді подорожчали: як змінилася вартість метру за рік

Найбільший приріст вартості квадратного метра на первинці за рік відбувся у Харківській області — на 35% до 28300 грн. У Києві ціна квадратного метра просіла на 2% до 47300 грн, в Одесі — на 6% до 33000 грн, в Дніпрі — на 2% — до 39200 грн. У Львові квадратний метр на первинці в середньому коштує 35800 грн (-2% за рік), в Ужгороді — 40100 грн (+1%).

У Києві вартість квадратного метра на первинці просіла на 2% до 47300 грн

За даними дослідження ЛУН, на ринку вторинного житла ціни на квадратний метр зростали, залежно від віддаленості до зони бойових дій. Так, середня ціна однокімнатної квартири на вторинці за пів року у Львові зросла на $6400 до $58 500, в Івано-Франківську — на $4700 до $31700, в Ужгороді — на $3200 до $51600, в Тернополі — на $2400 до $35000, у Дніпрі — на $1000 до $37800, в Одесі — на $1800 і коштує $40000. У той же час, середня ціна однокімнатної у прифронтовому Харкові знизилася на $500 до $25000, у Сумах — на $1500 до $24500.

Попри віддаленість від зони активних бойових дій, житлова нерухомість у Києві теж подешевшала. Так, середня ціна однокімнатної на вторинці за пів року знизилася на $2000 до $62000. "Регіони, віддалені від зони бойових дій, виросли в ціні. Виключенням є столиця, котра з часу закінчення блекаутів, весни 2023, мінімально знизила середні ціни. Ймовірно, це повʼязано з міграційними процесами. Жителі Києва відкладають своє рішення про повернення додому, це особливо характерно для жінок з дітьми. До возз'єднання сімей рішення про купівлю нового житла відкладається, навіть якщо наразі для цього є фінансова спроможність", — йдеться у дослідженні.

Обсяг введеного в експлуатацію житла в Києві впав на 15% за підсумками 2023 року Фото: Ілюстративне фото

Утім, у столиці все одно лишаються найвищі ціни на житло порівняно з іншими містами України. Так, середня ціна двокімнатної квартири складає $95000 (-1000$), а трикімнатної — $135000 (-$8000). ЛУН також підрахував, скільки річних зарплат потрібно, щоб купити однокімнатну квартиру в середній зарплаті в тому чи тому місті. Згідно з дослідженням, найдовше доведеться збирати на квартиру у Львові — 9,8 років, трохи менше на квартиру у Києві та Ужгороді — 9,4 та 9,1 роки відповідно. Збирати на квартиру в Ужгороді доведеться 9 років. Найшвидше придбати власну однокімнатну квартиру можна у Миколаєві — за 4,2 роки.

На квартиру в Ужгороді треба збирати більше 9 років, вважають аналітики ЛУН Фото: instagram.com/tattingkatee

"Київ та Львів традиційно займають свої позиції як найдорожчі міста для купівлі житла, але з початком повномасштабної війни до них приєднався й Ужгород, де на купівлю квартири треба збирати трохи більше 9 років повних середніх місцевих зарплат", — констатують у ЛУН.

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Нагадаємо, на динаміку будівництва житла в Україні величезний вплив мають не лише війна та обстріли міст російськими ракетами, але й власна фінансова подушка будівельної компанії. Тому зараз виграють ті гравці, що мають стратегічний запас міцності та/або гроші приватних інвесторів-партнерів, як страховку на випадок відсутності продажів.

Також Фокус писав, що в українців, які хочуть купити квартиру в новобудові, з'явиться можливість перевірити всю інформацію про об'єкт. Уся інформація про житло, що будується, буде на сайті Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.