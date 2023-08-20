Пільгові кредити на житло стануть доступнішими: як зміниться програма "єОселя"

Після розширення програми ті, хто подавали заяви в банки раніше й отримали відмову, можуть подати її ще раз.

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До кінця року пільговими іпотеками в межах програми "єОселя" зможуть скористатися ще близько 10 тисяч українців. Про це 19 серпня повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, Кабмін України спільно з "Укрфінжитлом" залучили додаткові кошти на програму "єОселя". Наразі скористатися програмою та отримати кредит на житло терміном до 20 років під 3% річних можуть:

військові;

правоохоронці;

медики;

педагоги;

науковці.

Під 7% — ветерани війни та члени їхніх сімей, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів, а також захисників і захисниць України, ВПО, інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або володіють менш як 52,5 кв. метрами для сім'ї з однієї особи та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім'ї.

Наразі 2 745 сімей уже купили собі житло за іпотечною програмою. На тлі розширення програми тим, кому відмовили в задоволенні раніше поданих заявок, можуть спробувати отримати кредит ще раз.

Як подати заяву

Це можна зробити в застосунку "Дія". Для цього потрібно:

Увійти в "Дію" — меню "Послуги" — "єОселя".

Вказати склад сім'ї та дохід.

Заповнити дані про житло, яке хочете купити в кредит.

Обрати банки та підписати заяву "Дія.Підпис".

Чому банки відмовляють потенційним позичальникам кредитів

Валерія Малахова, директор департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку, 25 липня розповідала Фокусу, що у банків є багато причин для відмови.

"Іноді претенденти на участь у програмі "єОселя" недостатньо уважно ознайомлюються з її умовами. Серед основних причин відмови — належність до пільгової категорії, негативна кредитна історія, недостатність доходів", — каже вона.

Олена Юмакова, заступник директора департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку, уточнювала: основними причинами відмови є не помилки клієнтів (які можна виправити), а їхній фінансовий стан . Наприклад:

наявна заборгованість в інших банках;

велике кредитне навантаження;

прострочена та проблемна заборгованість в інших банках.

Зазначимо, за даними НБУ, 2022 року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. Якщо порівняти з 2021 роком, то розмір нового іпотечного кредитування скоротився в 5,3 раза за кількістю договорів і в 4,3 раза в грошовому вимірі.