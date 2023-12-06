Зарплати в Україні зростають: кому і де платять більше 20 тисяч гривень на місяць

У листопаді середня зарплата в Україні зросла, а найбільше зросли суми у зарплатних пропозиціях в категорії "Охорона, безпека". При цьому, фахівці відзначили, що кількість пропозицій роботи зменшилася, а от кількість відгуків від шукачів уперше за 2023 рік зросла.

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У листопаді середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 500 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 500 грн), Одеській (+150 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн), та Харківській області (+500 грн до 17 500 грн). Про це йдеться в аналітиці від експертів Work.ua.

Як платять: у кого зараз найвищі зарплати та кому їх підвищують

За даними аналізу ринку праці, в минулому місяці найбільше зростання зарплат відчули працівники в таких сферах:

з 35 000 до 37 500 — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";

з 23 000 до 24 000 — "Продаж, закупівля";

з 20 000 до 22 250 — "Страхування";

з 20 000 до 21 000 — "Управління персоналом, HR";

з 18 500 до 20 000 — "Медицина, фармацевтика";

з 19 000 до 20 000 — "Телекомунікації та зв’язок";

з 16 000 до 19 000 — "Охорона, безпека";

з 18 000 до 19 000 — "Робочі спеціальності, виробництво";

з 17 500 до 18 300 — "Юриспруденція";

з 15 000 до 15 500 — "Освіта, наука";

з 15 000 до 15 500 — "Роздрібна торгівля".

Зростання зарплат у секторі "Безпека, охорона" пов'язане із рекрутингом з боку Міноборони, кажуть фахівці

"Причому, як порівняти із жовтнем, найбільше зросли зарплати саме в категорії "Охорона, безпека" — на 19%. Це повʼязано з військовим рекрутингом, адже таким фахівцям пропонують від 25 000 грн до 125 000 грн. Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) також очолюють спеціалісти, які потрібні війську: інженер дронів, пілот (75 000 грн) та звʼязківець (67 500 грн)", — кажуть експерти Work.ua..

За даними аналітики, серед цивільних професій найбільші зарплати в листопаді мали:

58 500 — медіабаєр;

50 000 — ендодонтист;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — рієлтор;

37 500 — рихтувальник;

36 000 — бізнес-аналітик;

35 000 — медіапродюсер;

34 000 — арматурник;

33 750 — автослюсар.

Фахівці Work.ua зазначають, що в листопаді роботодавці опублікували 101 467 вакансій. Як порівняти із жовтнем, кількість пропозицій роботи скоротилася на 3%. Така динаміка є цілком закономірною для сезонних коливань на ринку праці: після піку активності у вересні та жовтні, кількість вакансій поступово скорочується. Тож наступного пожвавлення варто очікувати вже після сезону зимових свят.

Залежить від області: де зараз найбільше пропозицій роботи

Якщо порівняти із довоєнними показниками, найбільший приріст робочих місць відбувається на заході країни: у Закарпатській (180%), Івано-Франківській (167%), Хмельницькій (147%), Чернівецькій (142%) та Львівській області (138%). Однак в листопаді порівняно із жовтнем приріст вакансій зафіксований також у наближених до фронту областях: Чернігівській (+3%, 1 182 вакансій), Миколаївській (+2%, 1 263), Запорізькій (+1%, 1 869).

Найбільше нових пропозицій роботи - у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях Фото: work.ua

Проте лідерами за кількістю вакансій в Україні є 5 областей: Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська і Харківська, саме там сконцентровано 63% робочих місць.

Потрібні фахівці: кого саме шукають роботодавці в Україні

Що стосується попиту, то у Work.ua зазначили, що найбільшу кількість роботи українцям уже другий місяць поспіль пропонує категорія "Робочі спеціальності, виробництво" (-6% до жовтня, 18 879 вакансій). Попередній незмінний лідер, "Сфера обслуговування", має 17 989 пропозицій роботи (-8%). Також серед лідерів категорії "Продаж, закупівля" (-2%, 13 711), "Роздрібна торгівля" (-3%, 12 438), "Логістика, склад, ЗЕД" (-5%, 10 765), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (-1%, 9 615).

Важливо

До кінця року — ще більше: як і чому зростатимуть зарплати українців

Водночас помітний приріст пропозицій роботи в категорії "Охорона, безпека" (+15%, 2 494 вакансій). Також зросла кількість вакансій у категорії "Телекомунікації та зв’язок" (+2%, 4 039) та "Юриспруденція" (+1%, 1 257).

Раніше Фокус писав, що за інформацією ПФУ, за 2023 рік середня зарплата в Україні зросла на 8,4%.

Також повідомлялось, що у державному бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що в середньому українські працівники отримуватимуть 21 809 грн.