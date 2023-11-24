Українцям перерахують зарплати: коли очікувати й на скільки зростуть виплати

В Україні заплановано зростання зарплат у 2024 році. Це може компенсувати подорожчання за останні кілька років і сприятиме подальшому економічному розвитку країни.

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У бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що в середньому українські працівники отримуватимуть 21 809 грн. Однак, якщо заробітна плата досягне такого рівня, навіть із урахуванням інфляції реальна зарплата збільшиться на 8,5%. Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

За словами керівниці напряму рекрутингу й Executive search порталу GRC.ua Наталії Слинько, великі українські роботодавці та міжнародні компанії часто використовують практику підвищення зарплат на рівень інфляції або близький до цього рівня.

У наступному році зростання середньої зарплати частково пояснюється підвищенням мінімалки. У січні 2024-го заплановано збільшення мінімальної заробітної плати до 7100 грн, а у квітні — до 8000 грн. Це буде значне зростання — близько 20%.

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Журналісти зазначили, що після закінчення війни проти РФ і вступу України до ЄС питання рівня заробітних плат стане одним із основних, адже від того, які доходи матимуть громадяни України, залежатимуть масштаби трудової міграції.

На думку вченої Людмили Черенько, традиційно конкурентною перевагою була дешева робоча сила. Українські інженери заробляли набагато менше за своїх колег у країнах ЄС.

"Якщо ми вирішимо перейти на нову економічну модель, в основу якої не буде закладено низьку оплату праці, — а саме таким має бути шлях, якщо ми йдемо до ЄС, — ми маємо робити перші кроки", — зазначила Черенько.

Нагадаємо, 7 листопада Фокус писав про те, як держава сприяє працевлаштуванню українців. Державна служба зайнятості надає послуги з професійного навчання безробітних. За січень – жовтень 2023 року ними скористалося майже 29 тис. зареєстрованих безробітних.