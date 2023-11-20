Зарплати зростають: у яких сферах українцям зараз вигідно працювати

Середня зарплата в Україні в першому кварталі 2023 року становила 15 436 гривень, у другому кварталі — 17 176 гривень.

Related video

Українці 2023 року почали заробляти більше, незважаючи на війну та економічні потрясіння, спричинені воєнним часом. Так, голова комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держстату, повідомив, що в першій половині 2023 року зарплата українців становила 16,3 тисячі гривень.

Важливо

Ким працювати після війни: Кабмін назвав найбільш затребувані професії

А за підсумками поточного року рівень середньої зарплати має підвищитися завдяки тому, що темпи інфляції сповільнюватимуться. Так, в останньому, жовтневому прогнозі НБУ, таке зростання оцінюють у 3,9%.

"Середня зарплата в Україні в першому кварталі 2023 року становила 15 436 гривень, у другому — 17 176 гривень. Таким чином, середня зарплата в першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 гривень", — сказано в повідомленні Гетманцева.

За його словами, порівняно з аналогічним періодом першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилася на 15,1%. Але, якщо врахувати інфляцію за період, то вона зменшилася на 3,6%.

У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплата в першій половині 2023 року дорівнювала 446 доларам, а в першій половині 2021 року показник становив 479 доларів.

Кому платять найбільше в Україні

За даними Гетманцева, високі середньомісячні зарплати зберігаються в таких секторах економіки:

інформація та телекомунікації — 36 544 гривень;

фінансова та страхова діяльність — 32 944 гривень;

авіаційний транспорт — 28 177 гривень;

професійна, наукова і технічна діяльність — 21 862 гривень;

державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування — 20 506 гривень.

Що буде із зарплатами у 2024 році

Українці можуть розраховувати на те, що наступного року зароблятимуть більше. В уряді припускають, що номінальна середньомісячна зарплата (без вирахування податку) буде на рівні 21 809 гривень, а номінальна зарплата, з урахуванням інфляції, зросте на 8,5%. Крім того, більшість українських компаній, які присутні на ринку праці, готові підвищувати зарплату своїм співробітникам у 2024 році.

Важливо

В Україні з'являється більше вакансій: кому знайти роботу найлегше

Раніше Фокус розповідав, що наступного року українцям мають двічі підвищити мінімальну зарплату. Перше підвищення — до 7100 гривень — очікується з 1 січня, друге — до 8 тисяч гривень — з 1 квітня.

Також, незважаючи на інфляцію в Україні, прогнозується, що зарплати українців поступово збільшуватимуться й надалі, а до 2026 року виплати досягнуть показника в 30 тисяч гривень.