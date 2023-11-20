Зарплаты растут: в каких сферах украинцам сейчас выгодно работать

Средняя зарплата в Украине в первом квартале 2023 года составила 15 436 гривен, во втором квартале — 17 176 гривен.

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Украинцы в 2023 году начали зарабатывать больше несмотря на войну и экономические потрясения, вызванные военным временем. Так, глава комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ссылаясь на данные Госстата сообщил, что в первой половине 2023 года зарплата украинцев составила 16,3 тысячи гривен.

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А по итогам текущего года уровень средней зарплаты должен повыситься благодаря тому, что темпы инфляции будут замедляться. Так, в последнем, октябрьском прогнозе НБУ, такой рост оценивают в 3,9%.

"Средняя зарплата в Украине в первом квартале 2023 года составила 15 436 гривен, во втором – 17 176 гривен. Таким образом, средняя зарплата в первом полугодии 2023 года достигла 16 306 гривен", – сказано в сообщении Гетманцева.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом первой половины 2022 года, средняя зарплата номинально увеличилась на 15,1%. Но, если учесть инфляцию за период, то она уменьшилась на 3,6%.

В долларовом эквиваленте по официальному курсу средняя зарплата в первой половине 2023 года равнялась 446 долларам, а в первой половине 2021 года показатель составлял 479 долларов.

Кому платят больше всего в Украине

По данным Гетманцева, высокие среднемесячные зарплаты сохраняются в следующих секторах экономики:

информация и телекоммуникации – 36 544 гривен;

финансовая и страховая деятельность – 32 944 гривен;

авиационный транспорт – 28 177 гривен;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 21 862 гривен;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 20 506 гривен.

Что будет с зарплатами в 2024 году

Украинцы могут рассчитывать на то, что в следующем году будут зарабатывать больше. В правительстве предполагают, что номинальная среднемесячная зарплата (без вычета налога) будет на уровне 21 809 гривен, а номинальная зарплата, с учетом инфляции, вырастет на 8,5%. Кроме того, большинство украинских компаний, которые присутствуют на рынке труда, готовы повышать зарплату своим сотрудникам в 2024 году.

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Ранее Фокус рассказывал, что в следующем году украинцам должны дважды повысить минимальную зарплату. Первое повышение — до 7100 гривен — ожидается с 1 января, второе — до 8 тысяч гривен — с 1 апреля.

Также, несмотря на инфляцию в Украине, прогнозируется, что зарплаты украинцев будут постепенно увеличиваться и дальше, а к 2026 году выплаты достигнут показателя в 30 тысяч гривен.