В Україні зростуть зарплати й пенсії: які суми можна буде отримувати в найближчі три роки

Попри очікувану інфляцію в Україні має зрости ВВП. За прогнозами, виплати громадянам збільшуватимуться, і вже у 2026 році середня зарплата становитиме майже 30 тисяч гривень.

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В Україні завершують розробку бюджету на наступний рік. Очікується, що протягом найближчих трьох років валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Про це йдеться у матеріалі медіа Obozrevatel від 12 вересня.

За оцінкою Мінфіну, ВВП зросте:

у 2024 році — на 5%;

у 2025 році — на 7%;

у 2026 році — на 7,5%.

"Це не дозволить наблизитися до рівня ВВП, який був у 2021-у, до початку повномасштабної війни", — зазначили в ЗМІ.

Також в Україні відбуватиметься інфляція, тобто зростатимуть ціни:

у 2024 році — на 10,8%;

у 2025 році — на 7%;

у 2026 році — на 5,8%.

Однак збільшаться й зарплати. Зокрема, середня зарплата в Україні становитиме:

у 2024 році — 21 852 гривень;

у 2025 році — 25 645 гривень;

у 2026 році — 29 625 гривень.

Мають підвищити й мінімальну зарплату: у січні з 6,7 тисячі до 7,1 тисячі гривень, а в липні — до 8 тисяч. У 2025 році мінімалка має зрости ще на 370 грн гривень, а у 2026 році становитиме вже 8956 гривень.

В Україні переглянуть прожитковий мінімум, від якого залежать аліменти, пенсії, субсидії та інші виплати населенню.

Очікується, що мінімальна пенсія збільшиться:

у 2024 році — з 2093 до 2361 гривні;

у 2025 році — до 2573 гривень;

у 2026 році — до 2774 гривень.

Одночасно зі зростанням мінімальної пенсії зростуть і виплати пенсіонерам, які мають необхідний стаж та досягли 65-річчя.

Їхні виплати складатимуть:

у січні-липні 2024 року — не менш ніж 2840 гривень;

з липня 2024-го до січня 2025-го — понад 3,2 тисячі гривень;

у 2025 році — не менш ніж 3348 гривень;

у 2026 році — понад 3582 гривні.

Нагадаємо, голова правління Ліги банків України Олена Коробкова заявила, що рівень реальних зарплат повернувся до показника початку 2022 року. За її словами, рівень оплати праці поступово зростає на тлі уповільнення інфляції, що позитивно впливає на доходи населення.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко заявляв, що у 2024 році Україні необхідні 12-14 млрд доларів допомоги від США. Це обумовлено витратами з бюджету на ведення війни.