Ризики все ще високі: економісти дали новий прогноз курсу долара та ВВП України

Аналітики зазначають, що підрив Каховської ГЕС і відмова Росії продовжувати "зернову угоду" практично не вплинули на економічні та фінансові показники країни.

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Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні й інфляції до кінця 2023 року. На думку фахівців, ВВП досягне позначки 4,5%, курс гривні не зазнає суттєвих змін, а інфляція сповільниться до 9%, ідеться в оновленому прогнозі компанії.

Економіка України та валютний ринок демонструють стійкість до шоків на фоні війни. Водночас теракт росіян на Каховській ГЕС у червні та відмова агресора продовжувати "зернову угоду" в липні, попри побоювання деяких спеціалістів, практично не впливали на економічні та фінансові показники.

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Зазначається, що, зважаючи на швидке відновлення економіки в першому та другому кварталах, а також активізацію проєктів швидкого відновлення, очікується, що реальний ВВП у 2023 році зросте на 4,5% з року в рік (р/р) після падіння на 29% торік.

Натомість зростання економіки наступного року напряму залежатиме від подій на фронті. Аналітики вважають, що якщо гаряча фаза війни закінчиться на початку 2024 року, а паралельно з цим на повну потужність запрацюють морські порти й повернеться частина біженців, економіка може зрости ще на 8%.

"Але продовження гарячої фази війни протягом усього наступного року обмежить темпи зростання до 2-3%", — йдеться в оновленому прогнозі.

Водночас інфляційний тиск із боку витрат частково відновиться в найближчі місяці. Посприяє цьому нещодавнє підвищення цін на електроенергію та подорожчання пального. Dragon Capital очікує, що показник споживчої інфляції знизиться до 9% р/р до кінця 2023 року та коливатиметься приблизно на цьому ж рівні впродовж усього 2024 року.

Офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року, як очікується, залишатиметься на рівні 36,6–37,5 гривні за долар, у порівнянні з попереднім прогнозом 39 гривень за долар, до кінця 2024 року — помірне послаблення до 41 гривні за долар.

Обсяг резервів НБУ буде на рівні 42 мільярдів доларів на кінець 2023 року, а наступного року зросте до 47 мільярдів доларів.

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Нагадаємо, на початку серпня Національний банк України теж покращив свій прогноз динаміки ВВП у 2023 році до 2,9% (раніше прогнозував 2%).

"Зростання економіки пришвидшиться після зниження безпекових ризиків — до 3,5% у 2024 році та 6,8% у 2025 році. Цьому сприятимуть відновлення експортної логістики в Чорному морі, поліпшення ділових і споживчих настроїв, а також стимулювальна фіскальна політика", — зазначили експерти НБУ.

Водночас опитані в серпні Фокусом експерти зазначають, що перші сигнали про суттєве послаблення економічного зростання з'явилися ще влітку. За словами директора департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен Банку" Олександра Печерицина, впродовж першого півріччя 2023 року ВВП зростав через підвищені очікування щодо найближчого майбутнього. Також на динаміку впливали песимістично оцінені ризики, які не справдилися.

"Це підвищило як споживчий, так і інвестиційний попит за рахунок попиту, відкладеного наприкінці минулого – на початку поточного років. Проте ближче до другого півріччя цього року цей відкладений попит було майже повністю вичерпано", — сказав він.

Водночас у Міністерстві економіки на початку серпня озвучили попередній прогноз щодо зростання ВВП у 2023 році на 2,8%. За словами директорки департаменту прогнозування Мінекономіки Наталії Горшкової, попередні зміни прогнозованого рівня ВВП відбулися після підриву росіянами Каховської ГЕС — тоді його зменшили з рівня 3,2% до рівня 2,8%. Причина, через яку вирішили не змінювати офіційний прогноз (на його основі формують бюджет), — це високі ризики.

Зазначимо, згідно з даними Державного управління статистики, протягом першого кварталу 2023 року ВВП зріс на 2,4%. Але це ще далеко не рівень першого кварталу 2022 року (довоєнного) — відставання складає 10%.

Як змінився реальний ВВП Фото: Держстат

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко 7 вересня заявив, що бюджет України на 2024 рік залежатиме від рівня та ритмічності міжнародної допомоги. Також нагадаємо, що наприкінці 2022 року Фокус розповідав, що повернення до довоєнного рівня доходів у валютному еквіваленті триватиме 3-6 років.