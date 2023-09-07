Бюджет під загрозою: Сергій Марченко пояснив, що поганого може трапиться у 2024 році

У Міністерстві фінансів попередили, чому уряду доведеться збільшувати надходження до бюджету власними силам і порушити економічну стабільність.

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Через повномасштабне вторгнення Росії Україна фактично втратила можливість самостійно фінансувати бюджет, оскільки більшу частину грошей спрямовує на обороноздатність. Тому у 2023 році державний бюджет багато в чому залежить від міжнародної допомоги, сказав в ефірі телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко.

Він пояснив, що у 2024 році державний бюджет України також залежатиме від рівня та ритмічності міжнародної допомоги.

"Ризик зрозумілий — це ритмічність надходження зовнішньої допомоги", — сказав Марченко.

За його словами, якщо будуть якісь затримки або фінансова допомога з-за кордону припиниться, тоді уряду доведеться шукати шляхи, як залучити додаткові надходження всередині країни, що може негативно вплинути на економічну динаміку.

"Нам би не хотілося цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати або створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці кошти", — наголосив Сергій Марченко.

Зазначимо, раніше міністр фінансів прогнозував, що надходження у 2024 році будуть такими:

допомога ЄС — 50 млрд євро на 4 роки (тобто на рік по 12,5 млрд євро або 510 млрд грн — це третина від потреби, як випливає зі слів Марченка);

допомога від Міжнародного валютного фонду;

допомога від США — на це особлива надія, тому що вона буде даватися як грант, тобто безповоротно.

За його словами, на майбутній рік Україна потребує додаткового фінансування від міжнародних партнерів на суму в 42 мільярди доларів (або орієнтовно 1,55 трлн грн).

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Фокус розповідав, що повернення до довоєнного рівня доходів у валютному еквіваленті триватиме 3-6 років. Тим часом у Національному банку України відзначили виняткову прибутковість українських банків у 2023 році: вони заробили майже 70 млрд грн за перше півріччя другого року війни.