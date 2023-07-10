Відштовхнулися від дна: у Мінфіні спрогнозували, яким буде ВВП до кінця 2023 року

Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, уряду вдалося стабілізувати в Україні економічну та фінансову ситуацію. Бюджетні показники та податкові надходження залишаються стабільними на тлі війни.

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У міністерстві фінансів прогнозують, що зростання економіки за підсумками 2023 року становитиме приблизно 3%. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, уряду України вдалося стабілізувати економічну та фінансову ситуацію на тлі війни.

"Є контрольовані бюджетні показники та стабільні податкові надходження, зниження рівня інфляції з 26,6% у травні минулого року до 15,3% у травні 2023. Зростання ВВП за результатами року очікується на рівні до 3%", — зазначив він.

Сергій Марченко вважає, що прискорити відновлення і якнайшвидше перемогти у війні допоможуть іноземні інвестиції. І страхування військових ризиків надзвичайно важливе для залучення в Україну великого приватного сектору.

"Нещодавно Європейська комісія оголосила пропозицію надати Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років. Це потужний сигнал підтримки, за що ми дуже вдячні. Ми очікуємо, що країни G7 також долучаться до фінансування наступного року", — наголосив міністр.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт відображає ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, які випускали всі галузі економіки протягом року. Показник валового продукту відображає "вартість" економіки, а також те, як вона розвивається або деградує.

Інфляція та підрив Каховської ГЕС: на що чекати у 2023 році

Ще 20 червня в Україні відбулася конференція "Аналіз наслідків підриву Каховської ГЕС", під час якої аналітик Райффайзен Банку Аваль Сергій Колодій розповів про вплив катастрофи на інфляцію на кінець 2023 року.

За його словами, теракт на Каховській ГЕС не сильно, але вплине на економіку України.

"Ті регіони, які перебувають під контролем України, ще до умовно минулого листопада не враховувалися в глобальній пропозиції овочів — фруктів. Отже, може бути ефект, схожий на ефект із цінами на курячі яйця. Тобто, пропозиція минулого року за багатьма категоріями цього року має зворотний ефект. У травні ми бачили, що за рахунок різкого очікуваного зниження цін на курячі яйця в нас місячна інфляція в травні була меншою навіть за динаміку 2021 року", — зазначив він.

Крім того, через високі ціни на овочі у 2022 році збільшилася їхня потенційна пропозиція в центральних і західних регіонах країни.

"Отже, ця негативна подія навряд чи матиме такий ефект зменшення пропозиції навіть на баклажани, що було минулого року", — додав він.

Тож свій прогноз інфляції 13,7% на кінець 2023 року в Райффайзен Банку Аваль залишають незмінним.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наша країна потребує нової економічної моделі. Провідні ролі в ній займатимуть приватний капітал і підприємці.

Також 30 червня Фокус повідомляв, що у світовій економіці починається новий суперцикл, через який подорожчають енергоносії та продовольство.