Бюджет 2024 року: голова Мінфіну розповів, звідки братимуть гроші

Профільне відомство стурбоване дефіцитом Держбюджету на наступний рік — є сподівання на закордонну допомогу, але немає гарантії, що вона буде.

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Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про деталі формування держбюджету у 2024 році. При цьому він зазначив, що доходів бюджету не вистачить навіть на повне покриття військових витрат. Про це ідеться в інтерв'ю для видання "Радіо Свобода".

Зі слів Марченка, прогнозовані доходи бюджету у 2024 році — 1,3 трлн грн. При цьому видатки на оборону залишаються такі ж, як у 2023 році — 1,6 трлн грн. Отже, резюмує міністр, доходів явно не вистачає, однак зменшувати видатки можливості немає: "Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший".

Потреба у додатковому фінансуванні, яке сподіваються отримати від міжнародних партнерів — 42 млрд дол. (або ж орієнтовно 1,55 трлн грн). При цьому Марченко наголосив, що немає гарантії, що цю суму Україна отримає: "Ніхто не гарантує допомогу. І навіть коли ми готували бюджет 2023 року, у нас не було впевненості, що в нас є під кожен з цих видатків договір допомоги".

Наразі прогнозують наступні джерела зовнішніх надходжень:

допомога ЄС — 50 млрд євро на 4 роки (тобто на рік по 12,5 млрд євро або 510 млрд грн — це третина від потреби, як випливає зі слів Марченка);

допомога від Міжнародного валютного фонду;

допомога від США — на це особлива надія, бо вона даватиметься як грант, тобто безповоротно.

Міністр фінансів працює над тим, щоб відшукати можливості наповнити бюджет ззовні, запевнив спікер. При цьому немає впевненості, що робота вже зроблена і можна відпочивати: "Це щоденна робота з переконання, що так, ви маєте отримати один транш, інший транш, і від того, як у нас відбуваються події в країні, які навіть від мене можуть не залежати".

Зазначимо, у 2023 році заплановані видатки Держбюджету складають 2,6 трлн грн, тоді як доходи — 1,3 трлн грн, тобто удвічі менші від потреби. Сума, яку планували витратити на оборону — 1,141 трлн грн.

Державний бюджет 2023 - Міністерство фінансів Фото: Міністерство фінансів України

На порталі "Мінфін" можна побачити, що видатки на оборону станом на липень 2023 року склали 53% Держбюджету 2023.

Видатки бюджету 2023 - "Мінфін" Фото: Портал Мінфін

Також показано, як наповнюється бюджет України, так якими темпами витрачаються кошти: отримано у вигляді податків та зборів 1,3 трлн грн, отримано кредитів ззовні 5,434 млрд грн, витрачено 1,7 трлн грн. В підсумку не вистачає 478 млрд грн.

Видатки та доходи бюджету 2023 - "Мінфін" Фото: Портал Мінфін

Нагадуємо, Національний банк України відзначив виняткову прибуткові українських банків у 2023 році: вони заробили майже 70 млрд грн за перше півріччя другого року війни.

Водночас Міністерство фінансів стурбоване масштабом вимивання коштів, які витрачають за кордоном українці.