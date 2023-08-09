Бюджет 2024 года: глава Минфина рассказал, откуда будут брать деньги

Профильное ведомство обеспокоено дефицитом Госбюджета на следующий год — есть надежда на зарубежную помощь, но нет гарантии, что она будет.

Related video

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о деталях формирования госбюджета в 2024 году. При этом он отметил, что доходов бюджета не хватит даже на полное покрытие военных расходов. Об этом говорится в интервью для издания "Радио Свобода".

По словам Марченко, прогнозируемые доходы бюджета в 2024 году — 1,3 трлн грн. При этом расходы на оборону остаются такие же, как в 2023 году — 1,6 трлн грн. Итак, резюмирует министр, доходов явно не хватает, однако уменьшать расходы возможности нет: "Это наши расходы, которые мы должны финансировать сами. И поэтому сейчас у меня никаких оснований нет, чтобы подавать бюджет на сектор безопасности и обороны меньше".

Потребность в дополнительном финансировании, которое надеются получить от международных партнеров — 42 млрд долл. (или ориентировочно 1,55 трлн грн). При этом Марченко подчеркнул, что нет гарантии, что эту сумму Украина получит: "Никто не гарантирует помощь. И даже когда мы готовили бюджет 2023 года, у нас не было уверенности, что у нас есть под каждый из этих расходов договор помощи".

Сейчас прогнозируют следующие источники внешних поступлений:

помощь ЕС — 50 млрд евро на 4 года (то есть в год по 12,5 млрд евро или 510 млрд грн — это треть от потребности, как следует из слов Марченко);

помощь от Международного валютного фонда;

помощь от США — на это особая надежда, потому что она будет даваться как грант, то есть безвозвратно.

Министр финансов работает над тем, чтобы отыскать возможности наполнить бюджет извне, заверил спикер. При этом нет уверенности, что работа уже сделана и можно отдыхать: "Это ежедневная работа по убеждению, что да, вы должны получить один транш, другой транш, и от того, как у нас происходят события в стране, которые даже от меня могут не зависеть".

Отметим, в 2023 году запланированные расходы Госбюджета составляют 2,6 трлн грн, тогда как доходы — 1,3 трлн грн, то есть вдвое меньше потребности. Сумма, которую планировали потратить на оборону — 1,141 трлн грн.

Государственный бюджет 2023 — Министерство финансов Фото: Министерство финансов Украины

На портале "Минфин" можно увидеть, что расходы на оборону по состоянию на июль 2023 года составили 53% Госбюджета 2023.

Расходы бюджета 2023 — "Минфин" Фото: Портал Мінфін

Также показано, как наполняется бюджет Украины и какими темпами расходуются средства: получено в виде налогов и сборов 1,3 трлн грн, получено кредитов извне 5,434 млрд грн, потрачено 1,7 трлн грн. В итоге не хватает 478 млрд грн.

Расходы и доходы бюджета 2023 — "Минфин" Фото: Портал Мінфін

Напоминаем, Национальный банк Украины отметил исключительную прибыльность украинских банков в 2023 году: они заработали почти 70 млрд грн за первое полугодие второго года войны.

В то же время Министерство финансов обеспокоено масштабом вымывания средств, которые тратят за рубежом украинцы.