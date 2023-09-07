Бюджет под угрозой: Сергей Марченко объяснил, что плохого может случится в 2024 году

В Министерстве финансов предупредили, почему правительству придется увеличивать поступления в бюджет собственными силам и нарушить экономическую стабильность.

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Из-за полномасштабного вторжения России Украина фактически лишилась возможности самостоятельно финансировать бюджет, поскольку большую часть денег направляет на обороноспособность. Поэтому в 2023 году государственный бюджет во много зависит от международной помощи, сказал в эфире телемарафона министр финансов Сергей Марченко.

Он объяснил, что в 2024 году государственный бюджет Украины также будет зависеть от уровня и ритмичности международной помощи.

"Риск понятен — это ритмичность поступления внешней помощи", — сказал Марченко.

По его словам, если будут какие-то задержки или финансовая помощь из-за границы прекратится, тогда правительству придется искать пути, как привлечь дополнительные поступления внутри страны, что может негативно повлиять на экономическую динамику.

"Нам бы не хотелось эту макроэкономическую стабильность, достигнутую ценой чрезвычайных усилий, каким-то образом провоцировать или создавать проблемы в будущем. Делаем все, чтобы привлечь эти средства", — подчеркнул Сергей Марченко.

Отметим, ранее министр финансов прогнозировал, что поступления в 2024 году будут следующими:

помощь ЕС — 50 млрд евро на 4 года (то есть в год по 12,5 млрд евро или 510 млрд грн — это треть от потребности, как следует из слов Марченко);

помощь от Международного валютного фонда;

помощь от США — на это особая надежда, потому что она будет даваться как грант, то есть безвозвратно.

По его словам, на будущий год Украина нуждается в дополнительном финансировании от международных партнеров на сумму в 42 миллиарда долларов (или ориентировочно 1,55 трлн грн).

Напомним, в конце 2022 года Фокус рассказывал, что возврат к довоенному уровню доходов в валютном эквиваленте продлится 3-6 лет. Тем временем в Национальном банке Украины отметили исключительную прибыльность украинских банков в 2023 году: они заработали почти 70 млрд грн за первое полугодие второго года войны.