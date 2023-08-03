₴2 трлн на ЗСУ: Шмигаль розповів про витрати України на війну з РФ

Через вторгнення РФ Україна втратила третину ВВП і витрачає на оборону більше, ніж доходи мирного часу. При цьому потреби ЗСУ та відбиття атак Росії оплачується грошима українських платників податків — їх майже вистачає.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про кошти, які Україна витратила на підтримку Сил оборони та на протистояння Росії. Чиновник назвав суму у 2 трлн грн — це більше, ніж дохідна частина бюджету у мирний час. Про деталі виступу чиновника розповіла агенція "Укрінформ".

Слова Шмигаля щодо витрат на війну пролунали під час Конференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка проходить 2-3 серпня у Закарпатській області. Конференція цьогоріч має гасло "Перемога понад усе!" До участі запрошені керівники закордонних дипломатичних установ України. Також зібрання відвідав президент Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та інші.

Глава Уряду оприлюднив кілька цифр, які пояснюють витрати та втрати для економіки України:

на рік на ЗСУ та оборону від атак Росії витрачено 2 трлн грн;

витрачені кошти перевищують річні доходи бюджету у мирний час — тоді вони дорівнювали 1,4 трлн грн;

протягом першого року війни втрачено 30% економіки;

втрачено 3,5 млн робочих місць;

втрачено 29,5% ВВП.

Втім чиновник розповів, що вдалось отримати певні позитивні моменти:

втрати ВВП менші, ніж очікувались;

у 2023 році ВВП може зрости, порівняно з 2022 роком;

зросли золотовалютні резерви Нацбанку — досягнули 39 млрд грн;

знизився рівень інфляції до 12,8%.

Агенція також нагадала, що в одному з попередніх коментарів Шмигаль розповів, що протягом перших шести місяців 2023 року бюджет отримав 600 млрд грн. При цьому на армію витратили 672 млрд грн. З пояснень очільника Уряду випливає, що майже 100% витрат на оборону фінансується громадянами України з власної кишені.

Нагадуємо, урядовці заявили, що планують розширити програму пільгового кредитування на великі підприємства. При цьому прогнозують, що переваги буде надаватись енергетичним компаніям та портовій інфраструктурі.

Між тим рішення уряду дещо суперечить обіцянкам, які пролунали під час підписання Меморандуму з МФВ: експерти звернули увагу на те, що Україні пропонували не розширювати програму пільгового кредитування, позаяк це несе "фіскальні ризики."