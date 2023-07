Соромно перед партнерами. Чому кредити МВФ замість малого бізнесу дістаються ДТЕК

Related video

Голова ДТЕК в інтерв'ю "Форбсу" розказав, що ДТЕК хоче взати участь в програмі 5-7-9 (компенсація відсоткових ставок за кредитами за рахунок держави) на приблизно 5 млрд, і що це вже пообіцяли, і, здається так, трохи ремствує на те, що грошей ще не отримали.

Що тут такого. Те, що менше місяця тому Україна та МВФ оновили "ту_саму_угоду_з МВФ". Віртуальні чорнила ще не висохли.

І в тексті оновленої угоди МВФ прямим текстом пише — без всілякої дипломатії отієї — що розширення програми 5-7-9 несе значні фіскальні ризики. І "пропонує", якщо так можна сказати, звернути на це увагу. А ми — відповідно до до пропозиції — взяли на себе прямі зобовязання переглянути програму таким чином, аби вона була сконцентрована виключно на підтримці малого та середнього бізнесу, і не передбачала участі там великого бізнесу.

І це навіть, страшно сказати, структурний маяк. Новий.

Structural benchmark # 13. Develop a concept note on the 5-7-9 program with proposals to target small and medium enterprises by phasing out the eligibility of large companies, enhance monitoring, and maintain adequate safeguards.

Ця програма задумувалася не для великого бізнесу!

Там МВФ ще пройшовся по Фонду розвитку підприємництва (розпоряднику цієї програми 5-7-9) — "The expanding portfolio of the BDF coupled with the risks arising from its weak governance and risk management may become a source of substantial fiscal risks". Так пройшовся, що із сорому можна було б згоріти — "слабке управління та ризик-менеджмент", але таке, кого це коли турбувало).

Це я до того, що: коли ми вже навчимося виконувати зобовязання, які самі на себе беремо. Як країна. Незалежно від того, подобаються, чи ні. Ми підписали. Або хоча б у публічному просторі не казати голосно протилежне цим зобовязанням. Ні, синку, це фантастика.

(логіку ДТЕК теж можна зрозуміти, бо якщо є можливість взяти якісь інші гроші, ніж свої, то будь-який фінансист цим скористається, свої гроші дорожчі. Та якщо вже воно так конче потрібно — а, схоже, потрібно — дайте вже з бюджету ті $20 млн на рік (5 млрд * 15% різниці у ставках / 36.57 курс), нашо мордувати ту програму, яка і не для того задумувалася, і вже партнери на неї так пильно та підозріло дивляться).

