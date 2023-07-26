Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

Соромно перед партнерами. Чому кредити МВФ замість малого бізнесу дістаються ДТЕК

Україні треба за будь-яку ціну виконувати те, що вона обіцяла, заявляє економіст Євген Дубогриз. Якщо зобов'язання перед МВФ перетворюється на звичний обман — нам, зрештою, перестануть довіряти.

Євген Дубогриз
Євген Дубогриз
Фінансовий аналітик, економiст
eye 963
МВФ, кредит
Фото: Getty Images | Якщо ми щось пообіцяли МВФ – не треба темнити, треба виконувати
Related video

Голова ДТЕК в інтерв'ю "Форбсу" розказав, що ДТЕК хоче взати участь в програмі 5-7-9 (компенсація відсоткових ставок за кредитами за рахунок держави) на приблизно 5 млрд, і що це вже пообіцяли, і, здається так, трохи ремствує на те, що грошей ще не отримали.

Що тут такого. Те, що менше місяця тому Україна та МВФ оновили "ту_саму_угоду_з МВФ". Віртуальні чорнила ще не висохли.

І в тексті оновленої угоди МВФ прямим текстом пише — без всілякої дипломатії отієї — що розширення програми 5-7-9 несе значні фіскальні ризики. І "пропонує", якщо так можна сказати, звернути на це увагу. А ми — відповідно до до пропозиції — взяли на себе прямі зобовязання переглянути програму таким чином, аби вона була сконцентрована виключно на підтримці малого та середнього бізнесу, і не передбачала участі там великого бізнесу.

І це навіть, страшно сказати, структурний маяк. Новий.

Structural benchmark # 13. Develop a concept note on the 5-7-9 program with proposals to target small and medium enterprises by phasing out the eligibility of large companies, enhance monitoring, and maintain adequate safeguards.

кредит, програма 5-7-9 Fullscreen
Ця програма задумувалася не для великого бізнесу!

Там МВФ ще пройшовся по Фонду розвитку підприємництва (розпоряднику цієї програми 5-7-9) — "The expanding portfolio of the BDF coupled with the risks arising from its weak governance and risk management may become a source of substantial fiscal risks". Так пройшовся, що із сорому можна було б згоріти — "слабке управління та ризик-менеджмент", але таке, кого це коли турбувало).

Це я до того, що: коли ми вже навчимося виконувати зобовязання, які самі на себе беремо. Як країна. Незалежно від того, подобаються, чи ні. Ми підписали. Або хоча б у публічному просторі не казати голосно протилежне цим зобовязанням. Ні, синку, це фантастика.

(логіку ДТЕК теж можна зрозуміти, бо якщо є можливість взяти якісь інші гроші, ніж свої, то будь-який фінансист цим скористається, свої гроші дорожчі. Та якщо вже воно так конче потрібно — а, схоже, потрібно — дайте вже з бюджету ті $20 млн на рік (5 млрд * 15% різниці у ставках / 36.57 курс), нашо мордувати ту програму, яка і не для того задумувалася, і вже партнери на неї так пильно та підозріло дивляться).

Джерело

Важливо
Банкрутства банків в Україні будуть. Чи варто хвилюватися вкладникам щодо надійності банківської системи
Банкрутства банків в Україні будуть. Чи варто хвилюватися вкладникам щодо надійності банківської системи