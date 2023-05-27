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Думки

Покарати чоловіків-мігрантів. Чому не спрацює формула міністра внутрішніх справ

"Загроза покарання без стимулів працює на мікрорівні, на рівні людини чи невеликої групи людей, а на макрорівні не працює. Простими словами, хоча й оскома вже від такої аналогії, батога замало, треба пряник". Думка

Євген Дубогриз
Євген Дубогриз
Фінансовий аналітик, економiст
eye 127
МВС, Міністр внутрішніх справ, Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
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/режим іронія вимикається/

Насправді логіка, мені здається, на 100% зрозуміла. Повернути тих, хто у різний спосіб поїхав, загрозою покарання. Не повернешся до того, як ухвалять закон — станеш порушником (бо зараз там прямого порушення немає, наскільки з коментарів юристів зрозумів). Гарний стимул (в теорії), класичне просте рішення.

Воно так не працює. Загроза покарання без стимулів працює на мікрорівні, на рівні людини чи невеликої групи людей, а на макрорівні не працює. Простими словами, хоча й оскома вже від такої аналогії, батога замало, треба пряник.

кордон, міграція Fullscreen
Ті, хто виїхав, навряд чи поголовно злякаються

Можна й в заумних економічних термінах: така зміна не є Парето-оптимальною, радше навпаки, бо, навпаки, зменшує добробут принаймні однієї людини (точніше, групи людей), не завдавши користі нікому іншому. А, отже, не відповідає критерію зростання суспільного добробуту. Намудрував.

Тут багато в стрічці хейтять міністра ВС, який цю ідею озвучив. Навіть до..йобом називають.

Імхо, це занадто, бо якраз тут можна зрозуміти і наміри, і логіку і людину. Якщо робота — в силу специфіки професії, того ж поліцейського (яким міністр, здається, був до призначення) — ведеться здебільшого на мікрорівні, на рівні окремих людей, законів, злочинів, з якими боряться. То й виникає профдеформація, яка у цього разі полягає, імхо, в тому, що гарні для мікрорівня рішення – "стимулювання загрозою покарання" — переносяться, чи як то кажуть, "масштабуються" і на макрорівень, на рівень суспільства, економіки в цілому. І воно там перестає працювати.

Взагалі хочеться, щоб з’явилася десь в уряді позиція чи посада Chief Risk Officer, чи то, не знаю, міністра з фінстабільності. Людини, яка вислуховує ідеї, спокійно. Потім каже "ні", й іде. І всі інші міністри та заступники голови ОП та депутати — от блін, фігово, але ні так ні. І полишають ту ідею.

Джерело

Важливо
Повернути та посадити. Що не так в ініціативі міністра покарати чоловіків, які незаконно виїхали
Повернути та посадити. Що не так в ініціативі міністра покарати чоловіків, які незаконно виїхали