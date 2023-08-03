₴2 трлн на ВСУ: Шмыгаль рассказал о расходах Украины на войну с РФ

Из-за вторжения РФ Украина потеряла треть ВВП и тратит на оборону больше, чем доходы мирного времени. При этом потребности ВСУ и отражение атак России оплачивается деньгами украинских налогоплательщиков — их почти хватает.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о средствах, которые Украина потратила на поддержку Сил обороны и на противостояние России. Чиновник назвал сумму в 2 трлн грн — это больше, чем доходная часть бюджета в мирное время. О деталях выступления чиновника рассказало агентство "Укринформ".

Слова Шмыгаля о расходах на войну прозвучали во время Конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая проходит 2-3 августа в Закарпатской области. Конференция в этом году имеет лозунг "Победа превыше всего!" К участию приглашены руководители зарубежных дипломатических учреждений. Также собрание посетил президент Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и другие.

Глава правительства обнародовал несколько цифр, которые объясняют расходы и потери для экономики Украины:

в год на ВСУ и оборону от атак России потрачено 2 трлн грн;

потраченные средства превышают годовые доходы бюджета в мирное время — тогда они равнялись 1,4 трлн грн;

в течение первого года войны потеряно 30% экономики;

потеряно 3,5 млн рабочих мест;

потеряно 29,5% ВВП.

Впрочем, чиновник рассказал, что удалось получить определенные положительные моменты:

потери ВВП меньше, чем ожидалось;

в 2023 году ВВП может вырасти по сравнению с 2022 годом;

выросли золотовалютные резервы Нацбанка — достигли 39 млрд грн;

снизился уровень инфляции до 12,8%.

Агентство также напомнило, что в одном из предыдущих комментариев Шмыгаль рассказал, что в течение первых шести месяцев 2023 года бюджет получил 600 млрд грн. При этом на армию потратили 672 млрд грн. Из объяснений главы правительства следует, что почти 100% расходов на оборону финансируется гражданами Украины из собственного кармана.

Напоминаем, чиновники заявили, что планируют расширить программу льготного кредитования на крупные предприятия. При этом прогнозируют, что преимущества будет предоставляться энергетическим компаниям и портовой инфраструктуре.

Между тем решение правительства несколько противоречит обещаниям, прозвучавшим при подписании Меморандума с МФВ: эксперты обратили внимание на то, что Украине предлагали не расширять программу льготного кредитования, поскольку это несет "фискальные риски."