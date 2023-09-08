Риски все еще высоки: экономисты дали новый прогноз курса доллара и ВВП Украины

Аналитики отмечают, что подрыв Каховской ГЭС и отказ России продолжать "зерновую сделку" практически не повлияли на экономические и финансовые показатели страны.

Related video

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривны не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%, говорится в обновленном прогнозе компании.

Так, экономика Украины и валютный рынок демонстрируют устойчивость к шокам на фоне войны. При этом теракт россиян на Каховской ГЭС в июне и отказ агрессора продолжать "зерновую сделку" в июле, несмотря на опасения некоторых специалистов, практически не влияли на экономические и финансовые показатели.

Важно

Долги подождут. Сколько задолжала Украина и как будет платить за кредитную помощь

Отмечается, что несмотря на быстрое восстановление экономики в первом и втором кварталах, а также активизацию проектов быстрого восстановления, ожидается, что реальный ВВП в 2023 году вырастет на 4,5% из года в год (г/г) после падения на 29% в прошлом году.

Зато рост экономики в следующем году напрямую будет зависеть от событий на фронте. Аналитики считают, что если горячая фаза войны закончится в начале 2024 года, а параллельно с этим на полную мощность заработают морские порты и вернется часть беженцев — экономика может вырасти еще на 8%

"Но продолжение горячей фазы войны в течение всего следующего года ограничит темпы роста до 2-3%", — говорится в обновленном прогнозе.

В то же время Инфляционное давление со стороны расходов частично восстановится в ближайшие месяцы. Поспособствует этому недавнее повышение цен на электроэнергию и подорожание топлива. Dragon Capital ожидает, что показатель потребительской инфляции снизится до 9% г/г до конца 2023 года и будет колебаться примерно на этом же уровне в течение всего 2024 года.

Официальный обменный курс гривны на конец 2023 года, как ожидается, будет оставаться на уровне 36,6-37,5 гривен за доллар, по сравнению с предыдущим прогнозом 39 гривен за доллар, к концу 2024 года — умеренное ослабление до 41 гривен за доллар.

Объем резервов НБУ будет на уровне 42 миллиардов долларов на конец 2023 года, а в следующем году вырастет до 47 миллиардов долларов.

Важно

₴2 трлн на ВСУ: Шмыгаль рассказал о расходах Украины на войну с РФ

Напомним, в начале августа Национальный банк Украины тоже улучшил свой прогноз по динамике ВВП в 2023 году до 2,9% (ранее прогнозировал 2%).

"Рост экономики ускорится после снижения рисков безопасности — до 3,5% в 2024 году и 6,8% в 2025 году. Этому будут способствовать восстановление экспортной логистики в Черном море, улучшение деловых и потребительских настроений, а также стимулирующая фискальная политика", — отметили эксперты НБУ.

В то же время опрошенные в августе Фокусом эксперты отмечают, что первые сигналы о существенном ослаблении экономического роста появились еще летом. Так, по словам директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, в течение первого полугодия 2023 года ВВП росло из-за повышенных ожиданий относительно ближайшего будущего. Также на динамику влияли пессимистично оцененные риски, которые не оправдались.

"Это повысило как потребительский, так и инвестиционный спрос за счет спроса, отложенного в конце прошлого — начале текущего годов. Однако ближе ко второму полугодию этого года этот отложенный спрос был почти полностью исчерпан", — сказал он.

В то же время в Министерстве экономики в начале августа озвучили предварительный прогноз по росту ВВП в 2023 году на 2,8%. Так, по словам директора департамента прогнозирования Минэкономики Натальи Горшковой, предыдущие изменения прогнозируемого уровня ВВП произошли после подрыва россиянами Каховской ГЭС — тогда его уменьшили с уровня 3,2% до уровня 2,8%. Причина, по которой решили не менять официальный прогноз (на его основе формируют бюджет) — это высокие риски.

Отметим, согласно данным Государственного управления статистики, в течение первого квартала 2023 года ВВП вырос на 2,4%. Но это еще далеко не уровень первого квартала 2022 года (довоенного) — отставание составляет 10%.

Как изменился реальный ВВП Фото: Госстат

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко 7 сентября заявил, что бюджет Украины на 2024 год будет зависеть от уровня и ритмичности международной помощи. Также напомним, что в конце 2022 года Фокус рассказывал, что возвращение к довоенному уровню доходов в валютном эквиваленте продлится 3-6 лет.