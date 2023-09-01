Долги подождут. Сколько задолжала Украина и как будет платить за кредитную помощь

Соотношение государственного долга Украины к ВВП стремительно приближается к показателю 100%. Сейчас страна продолжает получать новые кредиты от международных финансовых организаций и стран-партнеров, а также обслуживать задолженность. Фокус исследовал, что означает для Украины и ее граждан существенный рост уровня государственного долга и будет ли в перспективе правительство вынуждено провести новую реструктуризацию, чтобы уменьшить давление выплат по кредитам на государственные финансы.

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В Украине довольно стремительными темпами растет размер государственного долга. По данным Министерства финансов Украины, в течение июля 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 146,23 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $4 млрд.

"По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 860,59 млрд грн или $132,92 млрд", — сообщили в Минфине. Если в 2022 году соотношение госдолга к ВВП составляло 71,6%, то, согласно данным Национального банка, уже по итогам первого квартала 2023 года относительно ВВП долг увеличился до 90,2%. Вскоре уровень долга может достичь 100% ВВП. Фокус спросил у экспертов, чем грозит Украине рост уровня долгов и как страна будет платить многомиллиардные заимствования, полученные от кредиторов во время войны с Россией.

Рост экономики продолжается: какова ситуация с ВВП в 2023 году

В начале августа НБУ улучшил свой прогноз по динамике ВВП в 2023 году до 2,9% (ранее прогнозировал 2%).

"Рост экономики ускорится после снижения рисков безопасности — до 3,5% в 2024 году и 6,8% в 2025 году. Этому будут способствовать восстановление экспортной логистики в Черном море, улучшение деловых и потребительских настроений, а также стимулирующая фискальная политика. Экономика и в дальнейшем будет находиться ниже своего потенциального уровня. Среди причин этого — довольно медленные процессы оживления рынка труда, восстановления производственных мощностей и возвращения экспортеров на утраченные рынки сбыта", — считают эксперты НБУ.

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Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что в первом полугодии 2023 года экономика Украины чувствовала себя значительно лучше, но впоследствии уже летом появились сигналы о существенном ослаблении экономического роста.

"В первом полугодии было зафиксировано ускорение роста ВВП на фоне повышенных ожиданий относительно ближайшего будущего и слишком пессимистично оцененных рисков, которые не сработали полностью. Это повысило как потребительский, так и инвестиционный спрос за счет спроса, отложенного в конце прошлого — начале текущего годов. Однако ближе ко второму полугодию этого года этот отложенный спрос был почти полностью исчерпан", — говорит Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

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По его словам, в стране растут негативные ожидания, вызванные рисками безопасности, очевидным продолжением военного конфликта, рисками по препятствованию экспорта агропродукции, возможного повторения рисков блэкаута.

"Это ослабляет возможность восстановления частного потребления и инвестиций, а также расширяет внешнеторговый дефицит. Однако это не уменьшит ВВП, а лишь ограничит его рост, что все-таки позволит показателю за год быть выше оценок, сделанных в начале этого года", — уверен эксперт.

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Максим Самойлюк, экономист Центра Экономической Стратегии, отметил: опрошенные ЦЭС эксперты прогнозируют рост реального ВВП в среднем на 4,7% в 2023 году и уровень государственного долга к ВВП в среднем 85% .

"Одним из ключевых рисков на ближайшие месяцы, безусловно, является угроза усиления российских ракетных обстрелов энергосистемы Украины и логистических путей. Обстрелы энергосистемы могут вызвать очередные блэкауты, обстрелы логистики — подорожание и усложнение перевозок и уменьшение доходов украинского бизнеса, в первую очередь, аграриев. В более длинной перспективе ключевым вызовом для Украины является демография — без возвращения беженцев и привлечения мигрантов нам сложно будет обеспечить послевоенный рост", — говорит в комментарии Фокусу Максим Самойлюк.

Долги растут: что влияет на уровень государственного долга в 2023 году

Эксперты считают, что Украине нужно было бы полностью реструктуризировать свой долг, то есть, получить отсрочку в его выплате на несколько лет. Однако большая часть долга уже была реструктуризирована в прошлом году — группа кредиторов Украины, в которую входят все государства G7, согласилась на отсрочку выплат по предоставленным Украине кредитам до 2027 года.

При условии продолжения войны в Украине и в течение 2024 или даже и в течение 2025 года, украинскому правительству придется серьезно заниматься дальнейшей реструктуризацией долга.

"Платежи по долгу были заморожены на два года. Обслуживаем только кредит МВФ. Реструктуризации (долга) еще не было, но она будет иметь место. Вопрос лишь в масштабе", — говорит исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук. По его оценкам, существует большая вероятность, что размер долга приблизится к отметке 100% ВВП в текущем году.

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"Ситуация с внешним долгом на ближайшие годы непростая. В 2023 году совокупная сумма расходов на обслуживание и погашение государственного внешнего долга составляет 2% ВВП-2022 года, но уже в 2024 году прекращает действие соглашение "стендстил", по которому в начале войны были заморожены выплаты частным кредиторам. Если новые договоренности не будут достигнуты, то уже в 2024 году Украина должна будет оплатить 7% ВВП-2022 или 11 млрд долл. по своим внешним долгам в виде процентов и тела займа", — рассказывает Максим Самойлюк.

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В ближайшее время уменьшения государственного долга ожидать точно не стоит, а вот проведение масштабной программы реструктуризации долга — вполне реальная перспектива, убеждены опрошенные Фокусом эксперты.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук говорит, что государственный долг будет существенно расти в этом году и следующие несколько лет из-за активного привлечения льготных кредитов на финансирование дефицита бюджета.

"По нашим оценкам, соотношение государственного долга к ВВП в конце текущего года приблизится к 90% и превысит 95% в конце 2024 года. Такой уровень государственного долга очевидно не является устойчивым, поэтому его реструктуризации с частичным списанием не избежать", — говорит Виталий Ваврищук.

Это не дефолт: угрожает ли финансовой стабильности уровень государственного долга

То, что в Украине растет уровень государственного долга, не является проблемой, говорят опрошенные Фокусом эксперты, ведь во время войны страна получает достаточно прочную финансовую поддержку от партнеров. Поэтому, обслуживать долги Украина пока может.

"Уровень долга пока не представляет угрозы для макроэкономической стабильности. Во-первых, Министерство финансов имеет возможность обеспечить полное рефинансирование внутреннего долга. Во-вторых, запланированные платежи по внешнему долгу в ближайшее время являются минимальными, благодаря проведенным в прошлом году реструктуризациям. Поэтому высокий государственный долг вряд ли создаст проблемы с ликвидностью для правительства в следующие несколько лет. Вряд ли правительство будет осуществлять какие-либо существенные выплаты по государственному долгу до завершения текущей программы МВФ в первом квартале 2027 года. К тому времени оно сможет наработать стратегию управления долгом после завершения войны", — говорит Виталий Ваврищук.

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По мнению Александра Печерицына, внешний госдолг Украины хотя и демонстрирует довольно заметный рост в этом году, пока не представляет значительной угрозы для макроэкономической или бюджетной стабильности.

"Во-первых, поскольку рост экономики также ускоряется, это позволяет сдерживать соотношение долг/ВВП от значительного роста. Так, например, этот показатель, по нашим оценкам, находится на относительно постоянном уровне 82%-85% ВВП в течение последних месяцев именно по этой причине, несмотря на рост долга в номинальном выражении. Во-вторых, основную часть прироста внешнего долга составляют долгосрочные кредиты от наших партнеров, которые имеют достаточно комфортные параметры по условиям и срокам выплаты и процентов, и основной суммы. Поэтому даже в среднесрочном периоде это не увеличит расходы на обслуживание госдолга до каких-то критических значений. К тому же, расходы по валютным ОВГЗ, в основном, почти на 100% рефинансируются за счет новых заимствований, что также не увеличивает нагрузку на госбюджет", — перечислил факторы, свидетельствующие о том, что Украина далека от такого понятия, как "дефолт" по своим обязательствам, Александр Печерицын.

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Сейчас Украина обслуживает долг, и это — совсем немалые расходы. А значит и зависимость страны от помощи партнеров — очень высока.

"Около 82% или эквивалент $16,2 млрд в 2023 году пойдет на выплаты внутренним кредиторам — НБУ, государственным и частным банкам и другим владельцам облигаций. На выплаты по государственному внешнему долгу в 2023 году заложено $3,55 млрд", — объяснил Максим Самойлюк.

Конечно, в истории с уровнем государственного долга есть риск-факторы, которые в перспективе могут сыграть роль "черного лебедя" для макрофинансовой стабильности в Украине.

"Критическим моментом рост долга может стать для Украины в случае существенного затягивания войны, слабых темпов послевоенного восстановления и взыскания репараций с России. Если при этом иностранная поддержка будет слабой, то для Украины может стать проблематичным обслуживание предыдущих долгов", — говорит Максим Самойлюк.

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Дмитрий Боярчук подчеркнул: основной фактор риска — это уменьшение объемов финансовой помощи от США . "Соединенные Штаты ежемесячно нам предоставляют $1,25 млрд в виде грантовой поддержки, и это балансирует бюджет и держит валютный рынок. Это действует до сентября. Ожидаем, что поддержка будет продолжена, иначе будут неприятные последствия. Другие риски второстепенные. Украинская экономика с начала войны держится, в основном, за счет масштабных финансовых вливаний из-за рубежа. Поэтому и наша способность обслуживать долги будет целиком и полностью зависеть от этой поддержки. И это не изменится еще очень долго", — уверен эксперт.

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Ключевой риск для экономики и финансовой системы страны, говорят эксперты, был сформирован активными боевыми действиями и их последствиями.

"Есть абсолютная зависимость Украины от внешней экономической и военной помощи. Сбой в ритмичности и объемах поставок этой помощи могут радикально повлиять на ситуацию. Безусловно, накопленные золотовалютные резервы позволят иметь определенный запас прочности, но очевидно, что даже сам факт перспектив изменения программ помощи может ухудшить ситуацию и ожидания относительно экономики", — уверен финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он убежден: приближение соотношения государственного долга к ВВП к 100% не должно быть проблемой.

"Уровень долга США, Японии, Италии, Канады, Португалии и многих других стран давно превысил отметку 100% ВВП. Не думаю, что это соотношение будет проблемой. Пока что это эфемерно, но при условии взыскания репараций и контрибуций с России вопрос долга будет легко закрыт", — говорит эксперт.

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