Рука Эрдогана. Какую экономику он построил в Турции и чему этот опыт учит Украину

Рост ВВП и рекордная инфляция. Таковы последствия экономической политики действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обладавшего ключевым влиянием на страну последние 20 лет. В воскресенье 14 мая Турция выбирает президента и парламент. Реджеп Эрдоган соперничает с главным конкурентом — представителем оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Фокус напоминает об экономической политике Турции и ее влиянии на Украину.

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В преддверии президентских выборов в Турции их результат остается интригой. Ведь о бесспорном лидерстве Реджепа Тайипа Эрдогана речь не идет. В частности, его позиции ослабляет неоднозначная ситуация в экономике, на которую глава государства оказывал значительное влияние фактически в течение двух десятилетий.

Как отмечает Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, Реджеп Эрдоган консолидировал на себе всю власть в стране, проведя конституционную реформу в 2017 году и изменив форму правления в Турции с парламентской на президентскую. По мнению собеседника Фокуса, пример того, как Реджеп Эрдоган авторитарно руководит Турцией фактически с 2003 года, наглядно показывает, как экономика деградирует, когда не происходит нормальная демократическая смена власти, ведь ее единоличная узурпация на долгие годы приводит к пассивности общества и сдерживает свободное предпринимательство.

Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного Центра Перспективных Исследований, считает, что экономическая политика Турции времен президентства Реджепа Эрдогана — большой экономический эксперимент с отклонением от традиционных методов и правил управления экономикой и смешением религии, популизма и жесткого ручного управления. Результат оказался неоднозначным, но Киян сомневается, что в случае использования традиционных методов управления экономикой ситуация была бы лучше.

Выборы в Турции в 2023 году могут положить конец двадцатилетнему правлению Реджепа Тайипа Эрдогана Главный соперник Эрдогана – Кемаль Кылычдароглу – имеет реальные шансы на победу в президентских выборах Фото: ТАСС

Парадоксы Эрдогана. Как развивалась экономика Турции в последние годы

С одной стороны, Турция может похвастаться динамикой ВВП, которой соседним странам остается только завидовать. Как отмечает Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ, в последние годы экономический рост Турции стабилизировался и ВВП страны демонстрировал следующую динамику:

2020 год: +1,9%;

2021 год: +11,4%,

2022 год: +5,6%.

"Это значительно больше, чем в Украине [в мирное время] и других странах Центральной и Восточной Европы, поэтому экономическую политику времен Эрдогана можно назвать направленной на динамичный рост роли Турции в регионе", — комментирует Шапран.

По мнению Егора Кияна, не последнюю роль в ускорении экономического роста сыграло балансирование Турции между Западом и Россией, но такие достижения, можно сказать, даже экономическое чудо, произошло параллельно с ухудшением других важных статистических показателей, в том числе социальных.

То есть, с другой стороны, Турция отличилась экономическими антирекордами, такими как высокая инфляция, которая в октябре 2022 года в годовом исчислении достигла 24-летнего максимума в 85,51%. И хотя в конце года динамика инфляции замедлилась до 64,5%, этот показатель все равно был выше цели местного центробанка (5%) более чем в 12 раз.

По мнению Виталия Шапрана, рекордная инфляция и девальвация национальной валюты стали ценой интенсивного экономического роста Турции.

"Турция не лечит инфляцию денежным "голодом" [повышением учетной ставки], как это прописывают в МВФ, поэтому они и растут быстрее, чем другие страны, но темпы такого роста нестабильны, — комментирует Шапран. — Более того, монетарная и бюджетная политика Турции сильно зависят от избирательного цикла в стране, что не является нормальным. Ведь Центробанк, как и церковь в современном государстве, должны быть отделены от политической власти, тогда как в Турции этот постулат игнорируют".

В этом контексте следует напомнить и о том, что инфляция в Турции сопровождается девальвацией национальной валюты — лиры, которая в 2021 году по отношению к доллару США потеряла почти 45%, а в 2022 году — еще 40%.

"К обесцениванию лиры привели популизм, поднятие зарплат и значительная эмиссия. Вместо повышения процентной ставки и проведения более жесткой монетарной политики согласно общепринятым правилам в Турции происходило ручное управление из-за прямого вмешательства президента и ослабления монетарной политики", — комментирует Егор Киян. Собеседник Фокуса добавляет, что турецкое население, привыкшее к девальвации лиры, научилось конвертировать средства в разные активы, которые не обесцениваются так быстро. Здесь можно провести параллели с гражданами Украины, которые также привыкли конвертировать свои сбережения в инвалюту.

Обмен валюты в Турции. Граждане привыкли конвертировать лиру в другие валюты Фото: фото REUTERS

"Главная идея новой турецкой экономической модели Эрдогана — стимулирование инвестиций за счет дешевых кредитов и поддержка экспорта слабой турецкой лирой, что должно было превратить Турцию в ведущего промышленного экспортера, ликвидировать торговый дефицит и впоследствии укрепить лиру. Но в реальности низкие ставки и дешевая лира спровоцировали ускорение инфляции и образовали порочный круг, когда население и бизнес пытаются избавиться от нацвалюты и тем самым провоцируют еще большую инфляцию", — заключает Александр Мартыненко, глава департамента группы ICU по корпоративному анализу.

Важный партнер. Каковы торговые связи между Украиной и Турцией

Как отмечает Дмитрий Чурин, Турция является третьей по величине товарооборота страной для Украины после Польши и Китая, но сейчас Украина больше импортирует из Турции, чем поставляет свои товары.

Виталий Шапран добавляет, что девальвация валюты любого торгового партнера Украины приводит к удешевлению его импорта в Украину, поэтому позиции экспортеров из Турции усиливаются. Возможно, этим и объясняется преимущество импорта над экспортом.

"В 2022 году экспорт в Турцию снизился меньше по сравнению с общим падением экспорта, а импорт даже увеличился, в результате доля Турции в экспорте выросла до 7,1%, а в импорте – до 6,3%. Торговля с Турцией к началу полномасштабного вторжение имела профицит [экспорт был больше импорта], который изменился на незначительный дефицит по результатам 2022 года", — уточняют в Нацбанке в ответ на запрос Фокуса.

Если до начала полномасштабного вторжения основным экспортным товаром была металлургическая продукция (57%), то за 2022 год на первое место вышли продовольственные товары (76,1%). В их числе:

зерновые: 30%;

растительное масло: 23%;

семена масличных: 18%.

По информации НБУ этому способствовала работа зернового коридора и частичная дальнейшая транспортировка продуктов в третьи страны, благодаря чему экспорт растительного масла вырос в 7,5 раза, семян масличных – в 2,7 раза.

Турция является третьей по величине товарооборота страной для Украины после Польши и Китая

Импорт товаров из Турции, по оценкам Нацбанка, весьма диверсифицирован и включает продукцию различных отраслей: нефтепереработки, агрокомплекса, текстильной промышленности, машиностроения, металлургии и химической промышленности. В НБУ добавляют, что Турция стала одним из важнейших партнеров для Украины и в сфере услуг. В частности, в 2021 году около 14% украинских туристов посетили эту страну, а 5,8% иностранных туристов, гостивших в Украине, составляли турки.

Следует отметить, что в ситуации полномасштабного вторжения России в Украину влияние Турции было неоднозначным и разнонаправленным.

"Турция сохраняет формальный нейтралитет и стала величайшим реципиентом российских инвестиций, которым не рады в ЕС, США и Великобритании. И хотя экономически это выгодно, российские деньги — кровавые и добрые соседи так не делают", — отмечает Виталий Шапран.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Реджеп Эрдоган поддерживает диалог с Путиным

В частности, Турция продолжает покупать российские энергоносители наряду с Индией и Китаем, в то время как Европа вводит их эмбарго. Егор Киян добавляет, что Турция способствует обходу санкций некоторыми компаниями из России, что позволяет последний получать технологии, наполнять бюджет и наносить удары по инфраструктурным объектам в Украине. Однако эксперт уточняет, что объем торговли сравнительно невелик — если товарооборот Турции с Евросоюзом составляет $178,6 млрд, то с Россией – $35 млрд.

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Опрошенные эксперты указывают и на обратную сторону медали. Как отмечает Егор Киян, несмотря на то, что экономики России и Турции переплетены, в политических вопросах у этих стран часто присутствуют разногласия. В подтверждение своих слов эксперт указывает на то, что налаживая тесные связи с Россией в энергетике, торговле и полагаясь на российских туристов, Турция продает Украине беспилотники, поддерживает территориальную целостность, выступает против аннексии Крыма и продвигает зерновой коридор, что віступает положительным фактором в условиях ограниченности нашей экономики.

Реджеп Эрдоган с турецким беспилотником Bayraktar, которые Украина активно использует в войне с Россией Фото: Telegram / "Recep Tayyip Erdoğan"

"Авторитарный стиль Эрдогана в сочетании с его амбициями быть одним из геополитических лидеров сделали доброе дело для Украины в трудные времена великой войны: ведь именно благодаря своим персональным качествам президенту Турции удалось склонить Россию к соглашению по черноморскому зерновому коридору", — считает Александр Мартыненко.

Дмитрий Чурин добавляет, что Турция выступает мощным геополитическим игроком в Черноморском регионе, поскольку контролирует Босфорский пролив, а для Украины важной задачей является восстановление полноценной возможности работы морских портов.

"Пока мы видим Турцию как партнера, который помогает нам в вопросе безопасного экспорта агропродукции, но этого мало. Надеемся, что Турция сможет еще более активно повлиять на РФ для разблокирования украинской акватории Черного моря", — заключает Чурин.

Следует добавить, что во время полномасштабного вторжения Турция не вошла в число стран, наиболее благоприятных для украинских беженцев. В НБУ со ссылкой на слова посла Украины в Турции Василия Боднаря сообщили, что в Турцию, спасаясь от войны, выехали около 420 тыс. украинцев, однако из-за отсутствия государственной поддержки большинство из них либо вернулись домой, либо переехали в другие страны. В результате по состоянию на конец 2022 года количество украинских мигрантов в Турции составило около 48 тыс. человек.

Турция, популярная среди украинских туристов, во время войны не стала страной, особенно благоприятной для беженцев Фото: lenta.ua

Уроки турецкого. Какой пример экономика Турции может предоставить Украине

Экономика Эрдогана – интересный, но и неоднозначный опыт, который опрошенные Фокусом эксперты оценивают по-разному.

По мнению Александра Мартыненко, проблемы турецкой экономики должны стать уроком, в том числе и для Украины, о критической важности независимости центрального банка и соблюдении им традиционной монетарной политики.

"Я бы не хотел такого экономического будущего, как в современной Турции, для Украины в мирное время. Но то, что произошло в Турции за последние три года, наглядно показывает, что от низких ставок, инфляции и девальвации экономика страны не умирает, а демонстрирует способность к росту", — отмечает Виталий Шапран.

Так что на период войны, по мнению собеседника Фокуса, Украина могла бы сфокусировать усилия на сохранении экономики и создании импульсов для будущего роста, а концепцию лечения денежным голодом [высокими ставками] отложить в портфель долгосрочных проектов. Шапран отмечает, что Украине нужна победа, более вероятная с прочной экономикой тыла и ростом спроса на рабочую силу, чем с мертвой экономикой и низкой инфляцией.

Напомним, в Украине учетная ставка Нацбанка с июня 2022 составляет 25%, а инфляция достигла 22,6%. В Турции в последние три года учетную ставку постепенно снизили с 19% до 8,5%, невзирая на раскрутку инфляции.

"Несмотря на плохую ситуацию в Турции относительно социальных показателей, там происходит импорт технологий, развитие инфраструктуры, строительства, предпринимательства, используются географические и конкурентные преимущества из-за удешевления рабочей силы и лиры, что закладывает фундамент для дальнейшего мощного экономического развития без шоков и потрясений, — продолжает Егор Киян. — Не последнюю роль сыграло умение Турции отстаивать собственные интересы и по-особому выстраивать сотрудничество с международными организациями и институциями". По мнению собеседника Фокса, изучение такого опыта будет полезным для Украины.

Между тем, Дмитрий Чурин напоминает, что Турция с начала 2000-х годов и до 2013 года имела высокие темпы роста ВВП благодаря активному привлечению иностранных инвестиций, которые позже значительно сократились на фоне неоднозначной политики в стране, а попытки заменить иностранные инвестиции дешевыми кредитами в турецких лирах. привели к девальвации лиры и высокой инфляции. Для Украины, нуждающейся в больших инвестиционных вливаниях, было бы крайне важно не наступать на эти грабли.

"Инвестиции приходят туда, где есть справедливая защита частной собственности в юридической плоскости и существует приемлемая деловая культура. Надеемся, что Украина как абсолютно демократическая страна, будет пытаться построить максимально свободную от коррупции бизнес-среду, а также создаст предпосылки для активного развития свободного предпринимательства", – подчеркивает Дмитрий Чурин.

Жизнь после выборов. Как может развиваться экономическая ситуация в Турции

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, Турции придется корректировать свою экономическую политику независимо от того, кто станет президентом — Реджеп Тайип Эрдоган или Кемаль Кылычдароглу.

"Оппозиция обещает в случае своей победы решительные реформы, которые вернут в страну международный капитал. Планируется отказ от неортодоксальной монетарной политики, что означает значительное повышение процентных ставок, — анализирует Александр Мартыненко. — Впрочем, экономическая ситуация настолько критическая, что и в случае победы Эрдогана его политической силе тоже придется повышать ставки".

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Собеседник Фокуса отмечает, что при любом исходе выборов победитель столкнется со значительно разбалансированной экономикой, а попытка исправить ситуацию может вызвать начальный шок — в частности, значительное повышение процентных ставок приведет к падению стоимости внутренних государственных облигаций, что, в свою очередь, поставит под удар турецкие банки.

"После выборов в Турции начнут закручивать монетарные гайки и бороться с инфляцией, — прогнозирует Виталий Шапран. — Им нужно привести уровень инфляции хотя бы в диапазон 10-20%, стабилизировать систему госфинансов страны и упорядочить суверенные рейтинги, которые когда-то были на инвестиционном уровне. Это может быть болезненным, но вполне оправданным курсом. Эксперт добавляет, что на Украине такие изменения в экономической политике Турции вряд ли отразятся, но местное население их почувствует.