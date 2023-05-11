Опрос за три дня до выборов президента Турции: Эрдоган рискует проиграть уже в первом туре

По результатам нескольких опросов кандидат от главного оппозиционного альянса Кылычдароглу опережает действующего лидера страны, что ставит того перед самым серьезным вызовом за все время его двадцатилетнего правления.

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Согласно опросу, проведенному в Турции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган теряет свои позиции у людей, поскольку, накануне президентских выборов, отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на 5 процентных пунктов. Об 11 мая этом сообщает издание Reuters.

Согласно данным опроса, проведенного в четверг, 11 мая, компанией Konda, Эрдогана поддерживают 43,7% опрошенных в Турции, в то время как кандидатуру Кылычдароглу поддержали 49,3% опрошенных.

Исходя из предварительных цифр, такая ситуация может говорить о том, что в Турции будет проводиться второй тур президентских выборов, который может состояться 28 мая.

Издание отмечает, что полученные в ходе последнего опроса данные совпали с результатами других социологических исследований, в которых кандидат от главного оппозиционного альянса Кылычдароглу также опережал Эрдогана.

Таким образом, по мнению журналистов, Эрдоган столкнулся с серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления в стране.

Издание приводит в пример результаты других опросов. В одном из них, проведенном 6-7 мая, еще один из кандидатов в президенты Турции Синан Оган получил поддержку 4,8% избирателей, а Мухаррема Инче – 2,2%, что по мнению аналитиков Konda может показывать, что данные голоса будут склоняться во втором туре за лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кылычдароглу.

Известно, что в опросе компании Konda приняли участие 3480 человек из 35 провинциальных центров.

Напомним, 25 апреля во время предвыборного интервью каналам Ulke TV и Kanal 7 в преддверии парламентских и президентских выборов 14 мая, 69-летнему Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо.

На следующий день стало известно, что Эрдоган отменил несколько поездок по городам в рамках предвыборной кампании из-за недомогания, которое он объяснил желудочным гриппом.