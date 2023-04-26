Отдохнет дома: Эрдоган отменил предвыборные поездки после инцидента в прямом эфире

Турецкий лидер почувствовал недомогание в прямом эфире, объяснив состояние желудочным гриппом. Агитацию от его имени проведет вице-президент Фуат Октай.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля отменил поездку по городам в рамках предвыборной кампании из-за недомогания. Об этом турецкий лидер написал в Twitter.

Президент будет отдыхать дома по совету врачей и не сможет присутствовать на собраниях его сторонников в городах Кырыккале, Йозгат и Сивас.

"Хотел бы поблагодарить каждого представителя моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер… Меня представит вице-президент Фуат Октай в указанных городах", — проинформировал Эрдоган.

Предвыборная агитация продолжится завтра, 27 апреля, добавил он.

"Мы будем продолжать работать, чтобы привести наш любимый народ к целям века Турции", — заключил он.

Что произошло с Эрдоганом?

69-летний лидер Турции 25 апреля давал интервью каналам Ulke TV и Kanal 7 накануне парламентских и президентских выборов 14 мая.

Выступление президента на телевидении из-за его плотного графика началось с полуторачасовым опозданием, в прямом эфире Эрдогану неожиданно стало плохо.

Вещание восстановили примерно через 10 минут, а Эрдоган сказал, что у него желудочный грипп.

Провластные медиа и социологические центры показывают предварительную победу Эрдогана на президентских выборах над его главным конкурентом Кемалем Кылычдароглу.

Напомним, что 3 апреля Эрдоган выражал недовольство визитом американского посла в Турции Джеффа Флейка к представителю оппозиции Кылычдароглу. Флейк, как сказал президент Турции, не понимает своих обязанностей.

В конце марта этого года Реджеп Тайип Эрдоган объявил о визите российского коллеги Владимира Путина в Турцию 27 апреля. Путин может приехать на открытие атомной электростанции "Аккую", ее строят на средиземноморском побережье в городе Гюльнар.