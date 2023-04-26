Эрдогану стало плохо на предвыборном интервью в прямом эфире (фото)

Выступление турецкого лидера на телевидении началось с полуторачасовым опозданием и прервалось через 10 минут. Камеры не показывали президента до инцидента.

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Президент Турции, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган 25 апреля дал интервью каналам Ulke TV и Kanal 7 в преддверии парламентских и президентских выборов 14 мая. Неожиданно ему стало плохо, сообщил турецкий вещатель TRT World.

Из-за плотного графика выступление Эрдогана на телевидении началось с опозданием более чем на 90 минут и прервалось посреди вопроса через 10 минут после начала шоу.

На камеру попал вопрос репортера, в этот момент трансляция обрывается. Примерно через 10 минут трансляция возобновилась, Эрдоган извинился и объяснил свое состояние желудочным гриппом.

Камеры не показывали Эрдогана за несколько мгновений до прерывания эфира и фокусировались на интервьюере. Но микрофоны уловили голос в комнате, который говорил: "О нет, о нет", пишет агентство Bloomberg.

Журналисты задали турецкому лидеру по одному вопросу и завершили эфир

"Вчера и сегодня мы много и тяжело работали. Поэтому у меня желудочный грипп. Мы подумали, что если отменим программу, нас неправильно поймут. Прошу прощения у всех наших граждан, которые сейчас находятся у телеэкрана", — сказал Эрдоган.

Журналисты задали турецкому лидеру по одному вопросу и завершили эфир. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын отметил в Twitter, что со здоровьем главы государства все порядке.

Выборы в Турции: соцопросы говорят о победе Эрдогана

По данным провластной газеты Daily Sabah, предварительные соцопросы компании Areda показывают победу Эрдогана на президентских выборах над главным конкурентом Кемалем Кылычдароглу.

"Эрдогану предстоит самое тяжелое испытание, за более чем два десятилетия он приводил свою Партию справедливости и развития (ПСР) к победе на выборах. На этот раз оппозиция сплотилась под главенством Кылычдароглу, главы Народно-республиканской партии", — указало издание.

Согласно данным Areda, Эрдоган может получить 51,4% голосов, а Кылычдароглу — 41,8%.

Другой опрос, проведенный исследовательской компанией Sonar, показывает, что Эрдоган наберет 52,1% голосов, а Кылычдароглу — только 47,9% голосов в возможном втором туре.

Агентство ORC Araştirma дает победу Кылычдароглу — 49,3% голосов, а Эрдогану — 42,4%.

ORC Araştirma дает победу Кылычдароглу

На парламентских выборах будут участвовать 24 политические партии и 151 независимый кандидат в депутаты, пишет Anadolu.

Напомним, что 5 апреля в Турции выступили за скорейшее окончание полномасштабной войны России с Украиной. Анкара обеспокоена слухами о подготовке обеих сторон к серьезному наступлению, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Эрдоган в начале апреля осудил встречу посла США в Турции Джеффа Флейка с лидером оппозиции Кылычдароглу. Турция на предстоящих выборах должна преподать США урок, сказал президент