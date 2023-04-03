"Будет знать свое место": Эрдоган возмутился из-за встречи посла США с лидером оппозиции

Турецкий лидер обвинил дипломата в том, что он "не знает своего долга", и отказал ему в будущих официальных встречах.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал визит посла США в Анкаре Джеффа Флейка к лидеру оппозиционной партии РНП Кемалю Кылычдароглу. Об этом известно из материала Star.

"Мы должны дать Америке урок на этих выборах. Оттуда говорит Джо Байден, что здесь делает посол Байдена? Он собирается посетить господина Кемаля. Обидно, подумайте головой. Вы — посол. Ваш собеседник здесь — президент", — сказал Эрдоган.

Лидер Турции заявил, что не собирается встречаться с Флэйком. По его мнению, посол не понимает своих обязанностей.

"Отныне с каким лицом будете просить встречу у президента? (…) Наша дверь для него закрыта, вы больше его не увидите. Почему? Будет знать свое место. Будет знать свой долг как посла", — пояснил Эрдоган.

Напомним, 25 марта пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что страна может поддержать "мирный план" Китая. Однако в Анкаре требуют создания "фундамента для переговоров". Западные санкции, по словам Калина, только помогают сближению России и КНР.

Недавно, 31 марта, в Нью-Йорке была открыта выставка, посвященная преступлениям российских захватчиков на территории Украины. Там выставили экспонат с личных вещей оккупантов. Выставка носит название "Украина. Распятие. Трибунал".