Личные вещи, форма и оружие: в США открылась посвященная преступлениям РФ в Украине выставка (фото)

На выставке представлены артефакты, которые собирали в Украине в течение года, с начала полномасштабного вторжения РФ. Всего было собрано более тысячи музейных экспонатов — их разместили на площади в 1,5 тысячи кв. метров

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На выставке "Украина. Распятие. Трибунал", которая открылась 31 марта в Нью-Йорке и посвящена преступлениям российских военных в Украине, выставили необычный экспонат из личных вещей оккупантов, сообщил заместитель гендиректора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, мероприятие посвящено учреждению Специального международного трибунала, который будет судить Россию за преступление агрессии.

Экспозиция состоит из артефактов, собранных в течение года в полевых экспедициях в оккупированных украинских населенных пунктах. В первые дни апреля – в Киевской и Черниговской областях, в сентябре и октябре – в Харьковской и Донбассе, в ноябре – в Херсонской области.

Таким образом на площади 1,5 тыс. кв. метров разместили более тысячи музейных экспонатов. Они объединены композиционно в структурные блоки и они раскрывают разные темы, так или иначе связанные с российско-украинской войной.

Открытие выставки в Нью-Йорке: как это происходило

Партнерами проекта стали Офис Президента Украины, Министерство иностранных дел Украины, Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций и Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке.

На церемонии открытия выставки в Нью-Йорке присутствовали дипломаты, в частности, участники миссий стран мира в ООН, украинские ветераны, известные общественные и культурные деятели, представители средств массовой информации. Участников мероприятия приветствовали в видеообращениях Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Среди присутствующих на открытие также были постпред Украины в ООН Сергей Кислица, а также его коллеги: постпред Дании Мартин Билл Герман, представитель Литвы Ритас Паулаускас, постпред Польши Кшиштоф Щерский и заместитель представителя США Ричард Миллс-младший.

Все они подчеркнули важность правосудия для Украины и ее пострадавших граждан, а также солидарность свободного мира в борьбе с агрессией.

В целом, в открытии выставки приняли участие более 50 представителей различных дипломатических миссий при ООН, а также более 100 экспертов, общественных деятелей, журналистов, лидеров общественного мнения.

Украину также представила парамедик Юлия Паевская (позывной "Тайра"), которая пережила российский плен.

Какие экспонаты представлены на выставке

Одним из центральных экспонатов выставки стала пятиконечная звезда, выполненная из обуви российских оккупантов.

В экспозиции также представлены карты. Одна из них — это именно та карта, которую использовала диверсионная группа ВС РФ, пытающаяся захватить Киев.

Кроме того, на выставке можно ознакомиться с дневниковыми записями оккупантов, фотографиями, показывающими один день из жизни украинской столицы на 13-й день полномасштабной войны.

Зрители также могут увидеть фотографии, сделанные во время эксгумации тел замученных оккупантами украинцев в городе Изюм. На выставке представили даже двери из школьного подвала в селе Ягодное.

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Напомним, 17 марта Фокус писал о том, что комиссия ООН не нашла признаков геноцида в Украине. А накануне независимая международная комиссия при ООН опубликовала свой отчет о расследовании преступлений россиян в Украине во время полномасштабной войны.

Мы также информировали о том, что в августе 2022 года власти Берлина отказались проводить выставку с уничтоженной украинцами техникой ВС РФ. Руководство города свой отказ аргументировало тем, что подобное мероприятие неприемлемо, поскольку затрагивает внешнеполитические интересы Германии.