Власти Берлина отказались проводить выставку с уничтоженной украинцами техникой ВС РФ

Руководство города свой отказ аргументировало тем, что подобное мероприятие неприемлемо, поскольку затрагивает внешнеполитические интересы Германии.

Власти Берлина отвергли заявку двух музейных операторов, которые хотели провести в городе выставку уничтоженной военной техники ВС РФ. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, отмена выставки, на которой планировали жителям Берлина продемонстрировать уничтоженную технику ВС РФ, является настоящим скандалом".

Свою публикацию Андрей Мельник адресовал мэру города Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом разрешить провести мероприятие, которое до этого проходило также в Киеве, Варшаве, Вроцлаве, Познани и Праге.

"Я обращаюсьс просьбой отменить это странное решение и разрешить танковую выставку в Берлине. Это будет означать настоящую солидарность с Украиной", — добавил дипломат в своем микроблоге Twitter.

В комментарии изданию Tagesspiegel Андрей Мельник рассказал, что подобная выставка в Берлине должна дать жителям Германии непосредственное ощущение жестокой войны на уничтожение, которую Россия ведет против Украины. По словам дипломата, украинцы шокированы тем, что городские власти отменили заявку двух музейных операторов на проведение мероприятия.

Инициаторы выставки в общении с журналистами подчеркнули, что хотели использовать проект с уничтоженной техникой ВС РФ, чтобы продемонстрировать свое отношение к полномасштабной войне в Украине. Районное управление Митте, отвергнувшее заявку, объяснило, что поодобная выставка неприемлема, поскольку затрагивает интересы внешней политики ФРГ.

По данным властей, при отказе они руководствовались позицией Департамента искусства, культуры и истории.

"В поддержку отказа от выставки приводятся два аргумента. С одной стороны, вполне вероятно, что в уничтоженной боевой технике погибли люди, и поэтому ее экспозиция неуместна. Кроме того, установка трофейных российских танков с нынешней войны в Берлине затронет внешнеполитические интересы ФРГ. Также было сказано, что районный офис Митте может дать одобрение только после обсуждения с канцелярией Сената или федеральным правительством", — говорится в материале издания Tagesspiegel.

Напомним, в конце июня в Варшаве проходила выставка, в ходе которой продемонстрировали уничтоженную украинской армией военную технику ВС РФ.

Также сообщалось, что арт-пространство в Гааге отказалсь проводить выставку The Captured House о войне в Украине из-за "слишком политической тематики".