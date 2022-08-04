Влада Берліна відмовилася проводити виставку зі знищеною українцями технікою ЗС РФ

Керівництво міста свою відмову аргументувало тим, що подібний захід є неприйнятним, оскільки торкається зовнішньополітичних інтересів Німеччини.

Влада Берліна відкинула заявку двох музейних операторів, які хотіли провести у місті виставку знищеної військової техніки ЗС РФ. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, скасування виставки, на якій планували жителям Берліна продемонструвати знищену техніку ЗС РФ, є справжнім скандалом.

Свою публікацію Андрій Мельник адресував пані меру міста Францисці Ґіффай та районному управлінню Мітте із закликом дозволити провести захід, який до цього проходив також у Києві, Варшаві, Вроцлаві, Познані та Празі.

"Я звертаюся з проханням скасувати це дивне рішення та дозволити танкову виставку в Берліні. Це означатиме справжню солідарність з Україною", — додав дипломат у своєму мікроблозі Twitter.

У коментарі виданню Tagesspiegel Андрій Мельник розповів, що подібна виставка у Берліні має дати жителям Німеччини безпосереднє відчуття жорстокої війни на знищення, яку Росія веде проти України. За словами дипломата, українці шоковані тим, що міська влада скасувала заявку двох музейних операторів на проведення заходу.

Ініціатори виставки у спілкуванні із журналістами наголосили, що хотіли використати проєкт зі знищеною технікою ЗС РФ, щоб продемонструвати своє ставлення до повномасштабної війни в Україні. Районне управління Мітте, яке відкинуло заявку, пояснило, що подібна виставка неприйнятна, оскільки торкається інтересів зовнішньої політики ФРН.

За даними влади, під час відмови вони керувалися позицією Департаменту мистецтва, культури й історії.

"На підтримку відмови від виставки наводяться два аргументи. З одного боку, цілком імовірно, що в знищеній бойовій техніці загинули люди, і тому її експозиція недоречна. Крім того, встановлення трофейних російських танків із нинішньої війни в Берліні торкнеться зовнішньополітичних інтересів ФРН. Також було сказано, що районний офіс Мітте може дати схвалення лише після обговорення з канцелярією Сенату чи федеральним урядом", — йдеться у матеріалі видання Tagesspiegel.

Нагадаємо, наприкінці червня у Варшаві проходила виставка, під час якої продемонстрували знищену українською армією військову техніку ЗС РФ.

Також повідомлялося, що арт-простір у Гаазі відмовився проводити виставку The Captured House про війну в Україні через "надто політичну тематику".